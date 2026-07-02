Die Almonty-Aktie gehört seit Anfang vergangenen Jahres zu den größten Gewinnern im Rohstoffsektor. Nach dem Rekordhoch von knapp 19 € befindet sie sich inzwischen in einer Korrekturphase. Am Donnerstag gewinnt die Aktie leicht hinzu und notiert aktuell bei rund 14 €. Sind das bereits wieder attraktive Einstiegskurse? Der Wolfram-Superzyklus 2026 Wolfram hat sich nahezu unbemerkt zum stärksten Rohstoff des Jahres 2026 entwickelt. Angesichts eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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