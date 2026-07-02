Nach dem deutlichen Rückschlag der vergangenen Handelstage sendet die SAP-Aktie wieder erste positive Signale. Die Erholung gewinnt an Dynamik und auch der Softwaresektor zeigt sich zuletzt wieder deutlich stärker. Damit richtet sich der Blick nun auf die Frage, ob die Käufer die aktuelle Bewegung weiter ausbauen können. Software-Aktien profitieren von Sektorrotation Nachdem Chipwerte zuletzt unter Druck geraten waren, zeigte sich zuletzt eine erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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