DAX tritt auf der Stelle, Bayer legt zu

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagmorgen kaum verändert. Der DAX notiert leicht im Minus und bewegt sich damit weiterhin knapp oberhalb der Marke von 25.000 Punkten. Auch der Euro Stoxx 50 startet schwächer in den Handel. Von den US-Märkten kommen vorbörslich ebenfalls zurückhaltende Signale: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 werden unter den Schlusskursen des Vortags erwartet. In Asien überwogen die Verkäufe, der japanische Nikkei 225 beendete den Handel mit deutlichen Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Handelstags stehen heute vor allem wichtige Arbeitsmarktdaten aus den USA. Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts richten sich die Blicke auf den ADP-Beschäftigungsbericht sowie weitere Arbeitsmarktindikatoren. Zudem werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Die Daten gelten als entscheidend für die Zinserwartungen gegenüber der US-Notenbank und könnten am Nachmittag für erhöhte Schwankungen an den Aktienmärkten sorgen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bayer rückt mit einem moderaten Kursplus in den Fokus. Der Leverkusener Konzern bündelt sein US-Glyphosatgeschäft künftig in der eigenständigen Tochtergesellschaft Ruveon. Die Maßnahme wird am Markt als weiterer Schritt zur organisatorischen Neuaufstellung und zur besseren Steuerung der anhaltenden Rechtsrisiken rund um den Unkrautvernichter gewertet.

Deutlich schwächer präsentiert sich dagegen Lang & Schwarz. Die Aktien gerieten vorbörslich massiv unter Druck, nachdem das Manager Magazin über strategische Änderungen beim Neobroker Trade Republic berichtet hatte. Demnach plant das Fintech, künftig selbst als Gegenpartei von Kundenorders aufzutreten. Damit könnte die bisher enge Zusammenarbeit mit Lang & Schwarz an Bedeutung verlieren. Auch FlatexDegiro steht auf den Verkaufslisten vieler Anleger. Die geplante Neuausrichtung von Trade Republic wird am Markt als potenzielle Herausforderung für etablierte Online-Broker interpretiert. Entsprechend reagieren Investoren zunächst mit Zurückhaltung. Damit bleibt der Blick zum Handelsstart vor allem auf Unternehmensnachrichten gerichtet, während am Nachmittag die US-Konjunkturdaten die Richtung für die internationalen Börsen vorgeben dürften.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UG2Y9N 11,58 26167,25984 Punkte 21,43 Open End DAX Bull UR08L5 3,44 24746,90328 Punkte 79,57 Open End DAX Bull UN9FXH 2,25 24886,942345 Punkte 166,1 Open End SK hynix Inc Bull UN818L 2,6 1054,137676 EUR 4,75 Open End DAX Bear UG2TLF 4,10 25485,012794 Punkte 51,64 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Baidu Inc. Call UN1QNH 0,83 120,00 USD 5,96 16.09.2026 Amazon.com Inc. Call UG1WAT 0,55 325,00 USD 7,49 16.12.2026 DAX Put UG9Z0V 1,67 20000,00 Punkte -11,49 18.12.2026 Advanced Micro Devices Inc. Call UG1W9R 22,12 300,00 USD 2,04 16.12.2026 Siemens Energy AG Call UN3V56 0,25 280,00 EUR 6,52 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100 Short UG6JXS 0,69 34777,96624 Punkte -6 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 0,67 700,571761 EUR 3 Open End Applied Materials Inc. Long HD2XMB 17,32 488,303052 USD 4 Open End Micron Technology, Inc. Long UN9A20 2,89 774,401184 USD 4 Open End Deutsche Bank AG Long HC2VPR 9,07 23,800695 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2026; 10:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.