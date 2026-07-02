Meta-Schock | ServiceNow: Software-Erholung, BYD: Exportrekord & Bayer
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|12:10
|Bayer-Aktie +6%: Ist es wirklich an der Zeit, euphorisch zu werden?
|Man kann den heutigen Tag durchaus als historisch für die Bayer-Aktie bezeichnen. Das Papier der Leverkusener ist mit einem Kursplus von über +6% nicht nur klarer Spitzenreiter im DAX und im Eurostoxx...
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|12:00
|DAX Up Nearly 0.5%; Bayer Up Sharply
|BRUSSELS (dpa-AFX) - The German market gained in strength on Thursday, in line with other major markets in Europe, as easing concerns about inflation and interest rates helped lift investor...
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|11:56
|Aktien Frankfurt: Dax steigt weiter - Halbleiteraktien aber unter Druck
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt geht es den dritten Tag in Folge aufwärts. Nach einem zähen Start legte der Leitindex Dax am Donnerst gegen Mittag um 0,6 Prozent auf 25.182 Punkte zu....
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|11:55
|Bayer-Aktie geht steil hoch
|11:54
|WDH/Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steht still - Bayer-Aktien legen zu
| (Wiederholung: letzter Absatz Oddo BHF rpt. Oddo BHF.) FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf zuletzt erhöhtem Niveau dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf der Stelle treten. Der Leitindex Dax wird...
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|11:54
|Meta-Schock | ServiceNow: Software-Erholung, BYD: Exportrekord & Bayer
|Meta-Schock | ServiceNow: Software-Erholung, BYD: Exportrekord & Baye
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|11:47
|BYD wird Tesla bei vollelektrischen Autos erneut abhängen
|11:17
|HSI Closes Up 174 pts as BYD COMPANY Gains 8%, SMIC Drops 10%; Leveraged ETFs Tracking Samsung and SK Hynix Slump Over 26%
|11:17
|BYD will Tesla bei vollelektrischen Autos erneut abhängen
|11:07
|Schularick-Prognose VW-Übernahme im Check: Könnte ein Chinese wie BYD VW übernehmen?
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:18
|BofA reiterates Buy on Meta stock, cites AI model improvements
|12:10
|BofA bestätigt Kaufempfehlung für Meta-Aktie und verweist auf KI-Fortschritte
|12:07
|Meta Surges 9% as Its AI Cloud Bet Takes On Amazon and Microsoft
|12:04
|AKTIEN IM FOKUS: Meta-Ambitionen setzen Chip- und KI-Werte kräftig unter Druck
| FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL (dpa-AFX) - Die Korrektur unter KI-Werten setzt sich am Donnerstag temporeich fort. Am Markt hieß es, die ambitionierten Pläne des Social-Media-Konzerns Meta verstärkten latent...
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|11:56
|Aktien Frankfurt: Dax steigt weiter - Halbleiteraktien aber unter Druck
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt geht es den dritten Tag in Folge aufwärts. Nach einem zähen Start legte der Leitindex Dax am Donnerst gegen Mittag um 0,6 Prozent auf 25.182 Punkte zu....
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|Meta-Schock | ServiceNow: Software-Erholung, BYD: Exportrekord & Bayer
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|10:15
|ServiceNow acquires ai.work for tens of millions, deepening Israel buying spree
|09:34
|Digitale Mitarbeitende erobern die Industrie: Interview Corinna Schumacher, ServiceNow
|06:23
|Kommt jetzt die Wende: Guggenheim stuft ServiceNow und Salesforce auf "Buy" - zieht die SAP-Aktie mit?
|© Foto: KI-generiert mit DALL-E Als die Bank of America ServiceNow Mitte Mai zum Kauf empfahl, zog SAP über 20 % in die Höhe, gab die Gewinne im Anschluss aber wieder ab. Jetzt rät Guggenheim zum Kauf...
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|Mi
|Guggenheim stuft Salesforce, Check Point und ServiceNow hoch: KI-Ängste übertrieben
|Unternehmen / Aktien
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|BAYER AG
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|BYD CO LTD
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|META PLATFORMS INC
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|SERVICENOW INC
|94,18
|+1,29 %