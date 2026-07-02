Die Allianz baut ihr Geschäft mit eingebetteten Versicherungen aus. Gemeinsam mit Joybuy, der auf Europa fokussierten E-Commerce-Plattform von JD.com, werden Schutzlösungen direkt in den Checkout integriert. Für den DAX-Konzern ist das ein attraktiver Vertriebskanal mit ordentlicher Ertragsqualität.Das Wichtigste kurz und knapp • Allianz Partners und Joybuy integrieren Versicherungen direkt in den Kaufprozess in Europa und Großbritannien. • Angeboten werden unter anderem Schutz gegen Schäden, Diebstahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär