Die Bayer-Aktie springt erstmals seit fast drei Jahren über 50 Euro. Hinter dem Kursfeuerwerk stecken eine neue US-Struktur für das Glyphosat-Geschäft und ein überraschendes Analysten-Upgrade der Deutschen Bank. Bayer hat am Donnerstag an der Börse einen der stärksten Tage seit Jahren erlebt. Die Aktie legte mehr als 6 Prozent zu und kletterte auf 52,20 Euro, damit übersprang das Papier erstmals seit Herbst 2023 wieder die Marke von 50 Euro. Innerhalb einer Woche hat die Aktie knapp 12 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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