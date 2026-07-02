© Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX wird am Donnerstag von starken Autoaktien beflügelt und steigt. Der heftige Einbruch der Chipwerte sowohl in den USA als auch in Asien lastet etwas auf der Stimmung. Öl fällt weiter zurück.Der deutsche Leitindex DAX hat am Donnerstag seine Gewinne weiter ausgebaut und sich weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten nach oben abgesetzt. Aktuell (Stand 14:40 Uhr) klettert der DAX um 1,2 Prozent auf 25.334 Punkte. Der Euro Stoxx 50 und der Stoxx 600 zeigten sich 1,0 beziehungsweise 0,9 Prozent fester. Größte Gewinner im DAX sind Bayer-Aktien (+6,5 %), gefolgt von der Deutdchen Bank (+6,4 %). Titel von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz legen ebenfalls klar zu. Bayer …
Enthaltene Werte: DE000BAY0017,DE0005190003,DE0005439004,DE0007100000,DE0005664809,DE0007164600,US7960502018,DE0007664039,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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