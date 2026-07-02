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Independence Gold entdeckt im Zielgebiet Balrog des 3Ts-Projekts, BC, neue Gold-Silber-Ader



02.07.2026 / 15:45 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 2. Juli 2026) - Independence Gold Corp. (TSXV: IGO) (OTCQB: IEGCF) (FSE: 625) (das "Unternehmen") freut sich, die Entdeckung eines neuen Gold-Silber-Adersystems im Zielgebiet Balrog bekannt zu geben, das sich innerhalb seines vollständig unternehmenseigenen 3Ts-Gold- und -Silberprojekts in Zentral-British Columbia befindet. Das Projekt 3Ts liegt etwa 185 Kilometer südwestlich von Prince George, British Columbia, und umfasst einunddreißig Mineralien-Konzessionen auf einer Fläche von etwa 35.486 Hektar auf dem Nechako Plateau. Das Projekt liegt 16 km südwestlich der Blackwater-Mine von Artemis Gold Inc. und beherbergt ein epithermales Quarz-Karbonat-Adergebiet mit geringer Sulfidierung, in dem mindestens zwanzig bekannte mineralisierte Adern mit einer Streichenlänge von 50 bis über 1.100 Metern und einer tatsächlichen Mächtigkeit von bis zu 32 Metern identifiziert wurden, von denen zwölf noch nicht durch Bohrungen erprobt wurden. Highlights: Neue Gold-Silber-Ader-Entdeckung im Zielgebiet Balrog

Erkundungsbohrloch 3TS-26-03 durchteufte: 10,62 Meter mit einem Gehalt von 2,23 g/t Gold und 38,14 g/t Silber Einschließlich 1,75 Meter mit einem Gehalt von 6,45 g/t Gold und 114,86 g/t Silber

Bohrloch 3TS-26-18 durchteufte: 3,33 Meter mit einem Gehalt von 4,38 g/t Gold und 42,17 g/t Silber Einschließlich 0,42 Meter mit einem Gehalt von 22,98 g/t Gold und 190,48 g/t Silber

Folgebohrungen haben die Kontinuität über eine Streichlänge von etwa 100 Metern bestätigt, wobei die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe offen bleibt

Balrog befindet sich etwa 200 Meter westlich des Johnny-Adersystems (52,46 m mit einem Gehalt von 2,51 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold und 19,73 g/t Silber) (siehe Pressemitteilung vom 31. Juli 2025), zuvor das westlichste bekannte mineralisierte Adersystem im 3Ts-Gebiet

Diese Entdeckung verdeutlicht das Potenzial, die bekannte mineralisierte Fläche des Gebiets zu erweitern, und könnte zu zukünftigem Ressourcenwachstum beitragen

Diese Entdeckung bestätigt ein neues Explorationsmodell, das auf bogenförmigen und radialen Strukturmerkmalen basiert, die anhand luftgestützter geophysikalischer Messungen interpretiert wurden

Weitere vom Modell generierte Ziele werden derzeit durch Bohrungen geprüft, wobei die Ergebnisse noch ausstehen Der Fund von Balrog stellt den ersten erfolgreichen Test eines neuen gebietsweiten strukturgeologischen Modells dar, das anhand der vom Unternehmen im Jahr 2025 durchgeführten luftgestützten geophysikalischen Vermessung von Precision GeoSurveys entwickelt wurde. Die Entdeckung ist besonders bedeutsam, da das Zielgebiet keine Oberflächenexposition aufweist, unter einer etwa 30 Meter dicken Geschiebemergelschicht verborgen ist und ausschließlich durch die Integration von geophysikalischen Untersuchungen, struktureller Interpretation und geologischer Modellierung identifiziert wurde und sie eine wichtige Erweiterung der bekannten mineralisierten Fläche des Gebiets darstellt.



Abbildung 1: Zielgebiet Balrog und überarbeitetes geologisches Modell Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

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Abbildung 2: Lage des Zielgebiets Balrog und der Bohrlöcher Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/8610/303737_igfig2.jpg Erste Analyseergebnisse des Zielgebiets Balrog sind nachstehend aufgeführt: Kennung des Bohrlochs Von

(m) Bis

(m) Intervall

(m) Gold

(g/t) Silber

(g/t) 3TS-26-03 135,38 146,00 10,62 2,23 38,14 einschließlich 135,58 136,00 0,62 5,32 53,23 einschließlich 137,25 139,00 1,75 6,45 114,86 einschließlich 141,00 142,00 0,50 4,68 70,00 3TS-26-17 120,00 121,00 1,00 0,96 21,00 und 151,35 156,00 4,15 1,09 13,49 einschließlich 151,35 152,00 0,73 1,86 8,22 und einschließlich 154,50 155,00 0,50 2,28 56,00 und 158,40 161,00 2,42 3,57 14,05 einschließlich 159,23 160,00 0,43 7,81 27,91 3TS-26-18 137,00 138,00 1,00 1,96 - und 149,00 152,00 3,33 4,38 42,17 einschließlich 151,00 151,00 0,42 22,98 190,48 3TS-26-19 325,28 328,00 2,72 1,44 - und 330,00 334,00 4,00 2,29 - einschließlich 331,00 332,00 1,00 3,18 -

Tabelle 1: Ergebnisse der Bohrlochanalysen im Zielgebiet Balrog Wahre Mächtigkeiten stellen schätzungsweise 60-65 % der angegebenen Kernabschnitte dar, wobei von einer steil einfallenden Adergeometrie ausgegangen wird. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Ausrichtung und die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Struktur zu bestätigen. Diese Ergebnisse zeigen sowohl eine laterale als auch eine vertikale Kontinuität innerhalb des neu entdeckten Balrog-Adersystems. Bedeutung der Entdeckung Balrog stellt die erste erfolgreiche Entdeckung dar, die direkt mithilfe des neuen, gebietsweiten Strukturmodells des Unternehmens generiert wurde. Die Fähigkeit, die Lage eines zuvor unbekannten Adersystems unter einer dicken Geschiebemergelschicht vorherzusagen, stimmt zuversichtlich, dass es anderswo auf der Liegenschaft weitere unentdeckte Vorkommen gibt. Die Entdeckung bestätigt das Explorationsmodell des Unternehmens und könnte außerdem zum künftigen Ressourcenwachstum des 3Ts-Projekts beitragen (siehe Pressemitteilung vom 19. November 2025). Weitere Bohrungen werden erforderlich sein, um das volle Ausmaß und die wirtschaftliche Bedeutung des Balrog-Adersystems zu bestimmen. Die Bohrungen am Projekt werden fortgesetzt, um weitere Ziele auszuwerten, die mithilfe desselben Explorationsmodells ermittelt wurden, wobei die Analysen derzeit noch ausstehen. Neues Explorationsmodell

Seit mehreren Jahren geht das Unternehmen davon aus, dass es andernorts im 3Ts-Gebiet weitere Adersysteme gibt. Viele dieser potenziellen Zielgebiete sind jedoch unter einer mächtigen Geschiebemergelschicht verborgen und weisen keine Oberflächenexposition auf, die eine Identifizierung mittels herkömmlicher Prospektions- und geochemischer Methoden ermöglichen würde. Die Auswertung der luftgestützten magnetischen und radiometrischen Vermessung im Jahr 2025 hat die Ausarbeitung eines neuen gebietsweiten Strukturmodells für die Liegenschaft erlaubt. Demnach hat die Einlagerung eines darunter liegenden Intrusivkörpers zu einer Wölbung der jurassischen vulkanischen Abfolge geführt und dadurch eine Reihe von bogenförmigen Spannungsbrüchen erzeugt. Durch Ausdehnung und Erweiterung des Systems entstanden später radiale Brüche, wodurch Wege für hydrothermale Flüssigkeiten geschaffen wurden, die für die Bildung der im gesamten Gebiet beobachteten epithermalen Gold-Silber-Adern verantwortlich sind. Die Adersysteme Tommy und Ted-Mint des Unternehmens passen gut in dieses Schema. Darüber hinaus scheinen erhöhte Thorium-Werte mit Bereichen maximaler struktureller Ausdehnung zusammenzufallen und könnten günstige Standorte für die Bildung von Adern darstellen. Randy Turner, Präsident und CEO von Independence Gold, kommentierte: "Die Entdeckung der Balrog-Ader ist von Bedeutung, da sie die völlig neue Betrachtungsweise des 3Ts-Distrikts bestätigt. Zwar gingen wir jahrelang davon aus, dass es neben den bekannten Lagerstätten weitere Adersysteme geben müsste, jedoch liegen viele dieser Zielgebiete unter einer Geschiebemergelschicht und zeigen an der Oberfläche kaum oder gar keine Anzeichen. Unser technisches Team entwickelte anhand der luftgestützten geophysikalischen Vermessung von 2025 ein Modell, das bogenförmige und radiale Strukturmerkmale mit Zonen maximaler Ausdehnung verbindet, in denen sich hydrothermale Flüssigkeiten ansammeln und Gold-Silber-Adern bilden könnten. Balrog war eines der ersten versteckten Ziele, die im Rahmen dieser Arbeiten ermittelt wurden, und Bohrungen haben nun das Vorhandensein eines neuen mineralisierten Adersystems bestätigt. Am wichtigsten ist vielleicht, dass Balrog zeigt, dass das Modell funktioniert. Die Ader bleibt entlang des Streichens und in der Tiefe offen, und wir haben zahlreiche zusätzliche Ziele im gesamten Gebiet, die aus derselben Auswertung generiert wurden und derzeit geprüft werden. Wir sind davon überzeugt, dass dies das Potenzial hat, die Erkundungs-Pipeline bei 3Ts erheblich zu erweitern." Über Independence

Die Independence Gold Corp. ist ein gut finanziertes Mineralerkundungsunternehmen mit Beteiligungen, die von der frühen Basiserkundung bis zur fortgeschrittenen Ressourcenerweiterung in British Columbia und Yukon reichen. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um durch die systematische Weiterentwicklung von Projekten den Unternehmenswert zu steigern, und das Management prüft kontinuierlich weitere Gold- und Silberprojekte im Hinblick auf eine mögliche Übernahme. Besuchen Sie für weitere Informationen die Website des Unternehmens www.ingold.ca . Andy Randell, P.Geo, die qualifizierte Person des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 und unabhängiger Berater des Unternehmens, hat die technischen Informationen dieser Pressemitteilung geprüft. Im Namen des Vorstands der Independence Gold Corp. "Randy Turner" Randy Turner, Präsident und CEO 580 - 625 Howe Street, Vancouver, British Columbia V6C 2T6

604-687-3959 info@ingold.ca Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Daten zur Lage der Bohrlöcher Bohrloch Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe Azimut Tiefe Gesamtlänge (m) 3TS-26-03 362705 5876872 1 168,00 90° -50 161 3TS-26-17 362700 5876925 1 164,00 90° -50 184 3TS-26-18 362703 5876875 1 166,77 110° -50 173 3TS-26-19 362700 5876925 1 164,00 90° -65 347

*Alle Bohrlochpositionen sind im Koordinatenreferenzsystem NAD83, UTM-Zone 10, angegeben. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf Independence im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der Aussagen über die geplanten Bohr- und Erkundungsaktivitäten des Unternehmens. Das Unternehmen macht zukunftsgerichtete Aussagen, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Zukunftspläne zu vermitteln. Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur sein können. Es ist möglich, dass sich daher Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Hochrechnungen oder Schlussfolgerungen nicht als zutreffend erweisen, dass Annahmen möglicherweise inkorrekt sind, und dass Absichten, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, unter anderem solche, die in den öffentlichen Unterlagen von Independence auf dem SEDAR-Profil von Independence Gold Corp. unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Auch wenn sich Independence bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Sachverhalten führen könnten, kann es doch noch weitere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Independence lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/303737 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/303737

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