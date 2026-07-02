Der DAX ist am Donnerstag aus seiner mehrmonatigen Seitwärtsphase ausgebrochen und hat ein neues Allzeithoch markiert. Der Index ging mit einem Plus von 2,16 Prozent bei 25.580,88 Punkten aus dem Handel. Besonders stark zeigten sich Werte aus dem Immobilien-Sektor sowie die Bayer-Aktie.Den ersten Anstoß für die starke Aufwärtsbewegung lieferte der gefallene Ölpreis, der mit der Hoffnung auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen dem Iran und den USA begründet wurde. Am Nachmittag folgte der entscheidende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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