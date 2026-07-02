Die Bayer-Aktie dreht weiter auf. Allein am Donnerstag ging es in der Spitze um +8,9% via Tagesschlussstand am Hochpunkt des Tages nach oben, während sich der Wochengewinn auf Xetra-Basis bereits auf +13,53% summiert. Damit gewinnt die zuletzt bestätigte Ausbruchsbewegung nochmals an Momentum. Doch während der Chart zunehmend bullischer wirkt, mahnte Peter Wolf-Karnitschnig erst heute Morgen zur fundamentalen Einordnung. Momentum trifft auf Bewertungsfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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