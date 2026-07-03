Gold im Rebound: Diese Nevada-Perle steckt schon mitten im De-Risking

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Gold scheint sich gefangen zu haben. Nachdem Kevin Warsh, der neue Chef der Federal Reserve, nun keinen Inflationsdruck mehr sieht, prallte die Notiz des Edelmetalls an der Marke von 4.000 USD bzw. knapp darunter ab.

Offenbar stand der Markt in Sachen Zinsen auf der falschen Seite. Noch diese Woche wurden zwei Zinserhöhungen für dieses Jahr eingepreist. Für Anleger könnte der Rebound bei Gold und das neue Wording der Fed einen neuen Zyklus einleiten. Das ist Grund genug, um wieder auf attraktive Goldaktien zu blicken. Lahontan Gold gehört zu diesen Perlen, die noch eine niedrige Bewertung aufweisen, aber schon mitten im De-Risking stecken. In den kommenden Wochen will das Unternehmen eine neue Ressourcenschätzung veröffentlichen. CEO Kimberly Ann bestätigte zudem das Ziel, bereits 2027 in Produktion zu gehen.

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Korrektur bietet Chance

Auch die Aktie von Lahontan Gold konnte sich dem schwierigen Marktumfeld mit einem starken Dollar und einem depressiven Goldpreis zuletzt nicht entziehen. Das Papier verlor vom Top im März fast ein Drittel an Wert. Dabei sollten Anleger gerade bei solchen Entwicklungsfirmen vor allem auf die operativen Meldungen achten. Lahontan liefert beständig gute News und plant weiterhin, die frühere Goldmine Santa Fe wieder in Betrieb zu nehmen.

Für mittel- bis langfristig orientierte Investoren bietet sich daher aktuell eine Gelegenheit. Lahontan hat jüngst ein Update zu den Arbeiten auf Santa Fe gegeben und bereitet seine Aktionäre auf ereignisreiche Monate vor. So steht die neue, aktualisierte Ressourcenschätzung kurz vor der Veröffentlichung. Aktuell befindet man sich in den letzten Zügen, so das Unternehmen. Bisher verfügt Lahontan Gold über eine Schätzung nach dem kanadischen Standard NI 43-101 mit rund 1,95 Mio. Unzen Goldäquivalent, davon befinden sich bereits 1,54 Mio. Unzen Goldäquivalent in der höherwertigen Kategorie "Indicated". Nun fließen die jüngsten Daten in die neue Schätzung ein.

Neue Ressource und Wirtschaftlichkeitsstudie

Sobald die neue Ressource vorliegt, will das Unternehmen zügig eine neue, vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie veröffentlichen, eine sogenannte PEA. Diese könnte im Spätsommer kommen. Die PEA stellt die Grundlage für den Bau der Mine dar und behandelt neben den technischen Faktoren vor allem auch die Wirtschaftlichkeit. Mit der PEA in den Händen wird das Unternehmen in der Lage sein, einen Minenbetriebsplan (MPOO) beim Federal Bureau of Land Management in Nevada einzureichen. Neben der Ressourcenstudie ist die PEA die wichtigste Analyse auf dem Weg zum Minenbau. Parallel arbeitet das Unternehmen vor allem an den Genehmigungen. Das zuständige Team führt derzeit geochemische Charakterisierungsprogramme für das Nebengestein und eine Grundwassermodellierung durch.

CEO Kimberly Ann erklärt im Interview mit Lindsay Meltick die wichtigsten Entwicklungen bei Lahontan Gold!





Bei Santa Fe handelt es sich um eine ehemalige Mine, was erklärt, warum Lahontan relativ schnell den Weg zur Wiederinbetriebnahme einschlagen kann. Hier wurden zwischen 1988 und 1995 fast 360.000 Unzen Gold sowie 700.000 Unzen Silber gefördert. Das Ganze fand im kostengünstigen Heap-Leach-Verfahren statt. In diesem Jahr hat Lahontan bisher 87 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 7.751 Metern fertiggestellt. Zudem wird weiter gebohrt. Lahontan kann bei Santa Fe zudem viele Kosten aufgrund der Top-Infrastruktur reduzieren. In dieser Region Nevadas hat Bergbau eine lange Tradition. Daher kann Lahontan Gold auf ausgebildete Arbeiter und eine Infrastruktur mit Strom und Wasser aufbauen. Nicht zuletzt verläuft der Nevada State Highway 361 südlich bzw. südwestlich an der rund 28 km² großen Liegenschaft vorbei.

Alte Halden als Bonus-Gold

Neben der bestehenden Ressource hat Santa Fe noch einen Bonus. Aus der früheren Betriebszeit bestehen noch sogenannte Haufenlaugungs-Pads. Hier wurde damals Gestein gesammelt und im wahrsten Sinne des Wortes links liegen gelassen. Um diese Unzen nun auch in die Minenplanung aufnehmen zu können, gibt es ein Bohrprogramm mit einem Sonic Rig. Da es sich nicht um festes Gestein handelt, könnte der Abbau relativ schnell und kostengünstig gelingen.

Fazit: Aktie mit großen Chancen

Bei Lahontan Gold steht der Plan bis zur Produktion schon fest. 2027 sollte der Minenbau beginnen. Da dürfte das Unternehmen, das momentan auf einen Börsenwert von rund 150 Mio. CAD kommt, neu bewertet werden. Laut den alten Plänen mit einer Mindestproduktion von 70.000 Unzen Gold ergäbe das allein schon Einnahmen von mehr als 400 Mio. CAD pro Jahr. Selbst wenn man eine Gewinnmarge von "nur" 50% unterstellt, ergibt sich daraus ein Gewinn, der den aktuellen Börsenwert übersteigt.

Interessenskonflikt

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