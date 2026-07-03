Heute endet die verlängerte Angebotsfrist für das Umtauschangebot bei der Commerzbank. Kommende Woche, am 8. Juli, will die UniCredit über die Höhe der ihr insgesamt angedienten Aktien informieren. Bankanalyst Dieter Hein hat eine klare Meinung dazu, wie es nun weitergeht.Das Wichtigste kurz und knapp• Die verlängerte Angebotsfrist für das Umtauschangebot bei der Commerzbank endet heute.• UniCredit hält bereits mehr als 40 Prozent an der Bank, will aber offenbar noch keine Vollkonsolidierung. • ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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