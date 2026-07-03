© Foto: Sven Hoppe - dpaNeues Werk, alte Rekordgeschwindigkeit: Infineon will seine Dresdner Fabrik schneller hochfahren als je zuvor und weckt damit Milliardenfantasien bei Analysten. Was hinter dem Kapazitätssprung steckt.Infineon rüstet seine Chipfabriken massiv auf und verschafft sich damit einen gewaltigen Wachstumspuffer für die kommenden Jahre. Zwei Analysehäuser, Berenberg und Bank of America, haben ihre Kursziele für die Aktie nach Werksbesuchen in Dresden deutlich angehoben und ihre Kaufempfehlungen bekräftigt. Berenberg hebt das Kursziel von 70 auf 100 Euro an, Bank of America bleibt sogar bei 108 Euro. Der Aktienkurs des Chipkonzerns hat sich im laufenden Jahr bereits verdoppelt und notiert am Freitag …
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