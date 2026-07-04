Die Aktie des deutschen Halbleiterherstellers Infineon gehört ob des KI-Bezugs sicherlich derzeit zu den spannendsten Titeln im deutschen Leitindex.Der Markt honorierte insbesondere die exzellenten Perspektiven des Konzerns. Die Kursrallye der letzten Monate ist mit eindrucksvoll nur unzureichend beschrieben. Allein von Anfang April bis Anfang Juni jagte die Infineon-Aktie von knapp 40 Euro auf knapp 90 Euro hoch. Dass eine derartige Rallye ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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