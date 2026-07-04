Im Jahr 2020 hat sich Novo Nordisk die Dienste der Biotech-Gesellschaft Corvidia Therapeutics gesichert. Kostenpunkt: 725 Millionen Dollar plus potenzielle Meilensteinzahlungen, die den Transaktionswert sogar auf 2,1 Milliarden Dollar steigen lassen könnten. Im dritten Quartal stehen richtungsweisende Studiendaten auf der Agenda.Durch den Zukauf hat sich Novo Nordisk den Zugriff auf den Hoffnungsträger Ziltivekimab gesichert. Der Wirkstoff könnte zur Reduzierung kardiovaskulärer Risiken bei Patienten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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