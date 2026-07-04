Europas Rohstoffoffensive macht Brasilien zum neuen Schauplatz im Wettlauf um Seltene Erden

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Während Europa seine Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten verringern will, rückt Brasiliens aufstrebender Sektor für Seltene Erden zunehmend in den Fokus internationaler Investoren. Davon könnten sowohl etablierte Projektentwickler als auch die nächste Generation von Explorationsunternehmen profitieren.

Europa setzt auf Brasilien für mehr Versorgungssicherheit

Europas Suche nach sicheren Bezugsquellen für kritische Rohstoffe richtet sich zunehmend auf Brasilien. Hintergrund ist das Bestreben der europäischen Politik, die Abhängigkeit von der chinesischen Verarbeitung Seltener Erden zu reduzieren und gleichzeitig widerstandsfähigere Lieferketten für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Verteidigungstechnologien aufzubauen.

Die jüngste diplomatische Initiative der Europäischen Union unterstreicht diese Strategie. Während eines Besuchs in Brasilien bezeichnete EU-Kommissar für internationale Partnerschaften Jozef Síkela den europäischen Vorschlag als eine "vorteilhaftere" Partnerschaft als jene der USA oder Chinas. Im Mittelpunkt stehen Investitionen in die heimische Weiterverarbeitung, Technologietransfer und industrielle Wertschöpfung - anstatt lediglich den Zugang zu Rohstoffen zu sichern.

Diese Botschaft deckt sich mit den industriepolitischen Zielen Brasiliens. Präsident

Luiz Inácio Lula da Silva hat mehrfach betont, dass ausländische Investitionen die lokale Weiterverarbeitung von Rohstoffen fördern müssen. Damit verfolgt Brasilien die Strategie, einen größeren Teil der Wertschöpfung aus seinen umfangreichen Bodenschätzen im eigenen Land zu halten, anstatt unverarbeitete Erze zu exportieren.

Brasilien entwickelt sich zu einem strategischen Standort für Seltene Erden

Diese gemeinsamen Interessen erhöhen Brasiliens Bedeutung innerhalb des globalen Marktes für kritische Rohstoffe erheblich.

Während China weiterhin die Verarbeitung und Raffination Seltener Erden dominiert, verfügt Brasilien über die zweitgrößten Reserven weltweit. Hinzu kommen mehrere Wettbewerbsvorteile: eine etablierte Bergbauindustrie, reichlich verfügbare erneuerbare Energien sowie günstige geologische Voraussetzungen für sogenannte Ionic-Adsorption-Clay-Lagerstätten. Diese gelten zunehmend als besonders attraktive Quelle für magnetische Seltene Erden, die für Permanentmagnete unverzichtbar sind.

Solche Lagerstätten lassen sich in der Regel einfacher aufbereiten als Hartgesteinsvorkommen. Dadurch sinken sowohl die Investitionskosten als auch die Umweltbelastung. Gleichzeitig können wirtschaftlich bedeutende Elemente wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium gewonnen werden.

Da westliche Staaten ihre Lieferketten diversifizieren wollen, zählt Brasilien inzwischen zu den wenigen Ländern, die das Potenzial besitzen, eine integrierte Wertschöpfungskette für Seltene Erden außerhalb Chinas aufzubauen.

Etablierte Projektentwickler rücken in den Mittelpunkt

Die veränderte geopolitische Lage hat bereits das Interesse internationaler Investoren auf mehrere australische Unternehmen gelenkt, die Projekte in Brasilien entwickeln.

Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) positioniert sein Caldeira-Projekt als eines der weltweit größten Ionic-Adsorption-Clay-Vorkommen außerhalb Chinas. Das Unternehmen hat eine Vormachbarkeitsstudie abgeschlossen, eine Pilotanlage zur Produktion von Mixed Rare Earth Carbonate in Betrieb genommen und treibt Gespräche über Weiterverarbeitung sowie zukünftige Liefervereinbarungen mit westlichen Partnern voran.

Auch Viridis Mining & Minerals (ISIN: AU0000190829) steht zunehmend im Fokus Europas. Das Colossus-Projekt war während des Brasilien-Besuchs von EU-Kommissar Síkela Teil des offiziellen Programms - ein deutliches Signal für das wachsende europäische Interesse an Projekten, die künftig einen Beitrag zur Versorgung mit Seltenen Erden leisten könnten. Viridis arbeitet derzeit an der Projektfinanzierung, der Entwicklung von Verarbeitungskapazitäten sowie an möglichen Partnerschaften mit europäischen Unternehmen.

Gemeinsam mit Serra Verde, der derzeit einzigen produzierenden Seltene-Erden-Mine Brasiliens, zeigen diese Unternehmen, wie internationale Investitionen und staatliche Unterstützung verstärkt in brasilianische Projekte fließen, die westliche Märkte beliefern könnten.

Der Fokus erweitert sich auf den Explorationssektor

Mit dem wachsenden Interesse am brasilianischen Markt für Seltene Erden rücken zunehmend auch Explorationsunternehmen in den Blickpunkt, die aussichtsreiche Projekte in verschiedenen Regionen des Landes aufbauen.

Zu ihnen gehört Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003). Die Unternehmensstrategie setzt darauf, mehrere brasilianische Projekte mit Ionic-Adsorption-Clay-Potenzial aufzubauen, anstatt sich auf ein einzelnes Projekt zu konzentrieren.

Das Turvolândia-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais lieferte zuletzt vielversprechende Explorationsergebnisse. Dazu zählen ausgedehnte oberflächennahe Abschnitte mit Seltene-Erden-Mineralisierung, die das Unternehmen dazu veranlassten, das ursprünglich geplante Auger-Bohrprogramm deutlich auszuweiten. Erste Ergebnisse weisen auf erhöhte Gehalte an gesamten Seltene-Erden-Oxiden (TREO) sowie auf ermutigende Konzentrationen magnetischer Seltener Erden hin, die bei westlichen Herstellern zunehmend gefragt sind.

Obwohl sich das Projekt noch in einer frühen Explorationsphase befindet, verdeutlichen die Arbeiten den zunehmenden Fokus auf flach lagernde Ionic-Clay-Systeme, die eine vergleichsweise einfache Gewinnung und Verarbeitung ermöglichen könnten.

Ausbau der Präsenz in Brasilien

Canamera erweitert seine Aktivitäten darüber hinaus mit dem São-Sepé-Projekt im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Frühere Explorationsarbeiten identifizierten dort bereits drei prioritäre Zielgebiete mit Potenzial für Seltene-Erden-Mineralisierungen in Ionic-Adsorption-Clay-Lagerstätten.

Oberflächenproben zeigten zusammenhängende geochemische Anomalien mit erhöhten Gehalten an gesamten Seltene-Erden-Oxiden sowie auffälligen Konzentrationen von Dysprosium und Terbium - zwei schweren Seltenen Erden, die für die Herstellung moderner Permanentmagnete besonders gefragt sind. Inzwischen hat das Unternehmen ein Auger-Bohrprogramm gestartet, um diese Zielgebiete systematisch zu testen und die seitliche Ausdehnung der Mineralisierung zu untersuchen.

Bemerkenswert ist, dass die geologischen Eigenschaften des Projekts Ähnlichkeiten mit anderen brasilianischen Ionic-Clay-Systemen aufweisen, die zuletzt verstärkt das Interesse der Branche geweckt haben. Dies unterstreicht, wie sich die Explorationsaktivitäten in Brasilien parallel zum wachsenden globalen Bedarf an diversifizierten Lieferketten ausweiten.

Ein strategischer Wandel mit langfristiger Bedeutung

Europas verstärktes Engagement in Brasilien geht weit über die Suche nach zusätzlichen Rohstoffquellen hinaus. Es ist Teil einer umfassenderen Strategie zum Aufbau neuer Ökosysteme für kritische Rohstoffe, die auf verantwortungsvollen Bergbau, heimische Weiterverarbeitung und langfristige industrielle Partnerschaften setzen.

Dadurch entstehen Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unternehmen wie Meteoric Resources und Viridis Mining & Minerals demonstrieren bereits das Potenzial und die Qualität der brasilianischen Seltene-Erden-Industrie. Gleichzeitig arbeiten Explorationsunternehmen wie Canamera Energy Metals daran, die nächste Generation bedeutender Lagerstätten zu entdecken, die künftig zur Versorgung westlicher Märkte beitragen könnten.

Da Regierungen weltweit der sicheren Versorgung mit kritischen Rohstoffen immer größere Bedeutung beimessen, spricht vieles dafür, dass sich Brasilien dank seiner geologischen Voraussetzungen, einer unterstützenden Industriepolitik und zunehmender internationaler Investitionen von einem vielversprechenden Explorationsstandort zu einer der strategisch wichtigsten Regionen für Seltene Erden weltweit entwickelt.