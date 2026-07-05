De.mem stärkt Goldminen-Geschäft Übernahme zeigt erste Wirkung

Anzeige / Werbung

De.mem ist mit Rückenwind in die ersten Monate des Jahres 2026 gestartet. Das australische, international aktive Unternehmen für Wasser- und Abwasseraufbereitung konnte seine Marktposition weiter festigen. Ein wesentlicher Faktor dafür ist das laufende Geschäft von Core Chemicals. Die neue Tochtergesellschaft wurde im vergangenen Herbst übernommen und zeigt nun zunehmend ihre Wirkung innerhalb des Konzerns. Bereits zum Zeitpunkt der Akquisition war ein direkter positiver Effekt auf das Geschäft von De.mem erkennbar. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte dieser Beitrag nun deutlich stärker sichtbar werden. 2026 ist das erste Jahr, in dem Core Chemicals nicht nur anteilig, sondern über volle zwölf Monate zum Konzern beitragen kann.

Der Zukauf entfaltet Wirkung

Seit dem 1. November 2025 liefert Core Chemicals bereits Beiträge zu Umsatz, Zahlungseingängen und Margen. Die Integration ist damit nicht nur ein strategischer Schritt, sondern zeigt sich bereits im operativen Geschäft. Das Kalenderjahr 2026 wird nun zum ersten vollständigen Jahr, in dem die Ergebnisse von Core Chemicals komplett in die Zahlen von De.mem einfließen. Dadurch kann die neue Tochtergesellschaft erstmals ihren vollen Jahresumsatz- und Gewinnbeitrag leisten.

Zusätzliche Chancen ergeben sich aus Synergien sowie aus der geografischen Ausweitung des Produktangebots. Firmenchef Andreas Kröll hatte dies kürzlich in einem Update zum Geschäftsverlauf gegenüber Investoren hervorgehoben. Damit nimmt Core Chemicals für De.mem eine wichtige Rolle ein: Die Übernahme stärkt nicht nur die bestehende Basis, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für weiteres Wachstum.

Cross Selling als wichtiger Wachstumstreiber

Ein zentraler Hebel ist laut Kröll das Cross Selling. Die Produkte von Core Chemicals ergänzen das bestehende De.mem-Portfolio und werden nun auch den 15 bestehenden Goldminenkunden von De.mem angeboten. Dadurch kann De.mem bestehende Kundenbeziehungen intensiver nutzen und zusätzliche Produkte über bereits vorhandene Vertriebskanäle platzieren.

Gleichzeitig funktioniert dieser Ansatz auch in die andere Richtung. Das breit aufgestellte Produktangebot von De.mem wird den bestehenden Goldminenkunden von Core Chemicals vorgestellt. Auf diese Weise entsteht ein wechselseitiger Zugang zu Kundenstämmen, die gut zueinander passen. Für ein Unternehmen im Spezialsegment Wasseraufbereitung und Prozesschemikalien ist dies ein wichtiger Baustein. Bestehende Kundenkontakte können besser ausgeschöpft werden, während zusätzliche Umsätze möglich werden, ohne den Marktzugang vollständig neu aufbauen zu müssen.

Über ihre bestehenden Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien. Das Angebot umfasst Spezialprozesschemikalien wie Entkalkungsmittel sowie Dienstleistungen in der Wasser- und Abwasseraufbereitung. Ziel ist es, durch den Einsatz dieser Chemikalien eine möglichst hohe Goldausbeute sowie eine optimale Rückgewinnung von Wasser aus Raffinerieabfällen zu ermöglichen.

Strategischer Ausbau im Goldbergbau

Ein Blick auf die Transaktion zeigt, warum sie für De.mem von Bedeutung ist. Im Oktober 2025 gab das Unternehmen die Übernahme des in Perth ansässigen Spezialchemieunternehmens Core Chemicals bekannt. Der Kaufpreis belief sich auf rund 3 Millionen AUD. Bereits zum 1. November 2025 wurde die Übernahme abgeschlossen. Seitdem trägt Core Chemicals zu Umsatz, Zahlungseingängen und Margen bei.

Vor der Übernahme erzielte Core Chemicals rund 4 Millionen AUD Umsatz und ein EBITDA von 620.000 AUD. Für De.mem war der Erwerb aus mehreren Gründen interessant. Das Unternehmen konnte seine Präsenz im wachstumsstarken Goldbergbausektor ausbauen. Gleichzeitig entstanden die bereits genannten Cross-Selling-Potenziale zwischen den Kundenstämmen beider Unternehmen. Hinzu kommt die Möglichkeit, die Produkte von Core Chemicals geografisch breiter zu vermarkten.

Damit passt Core Chemicals gut zur bestehenden Ausrichtung von De.mem. Das Unternehmen stärkt seine Position in einem Bereich, in dem Wasser, Effizienz und Prozesschemie eng miteinander verbunden sind.

Expansion über Westaustralien hinaus

Andreas Kröll verwies zuletzt auch auf das geografische Expansionspotenzial. Die Übernahme biete eine gute Gelegenheit, das Angebot von Core Chemicals auf die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie auf die Pazifikregion auszuweiten. Bislang ist Core Chemicals ausschließlich in Westaustralien tätig.

De.mem verfügt dagegen bereits über Aktivitäten in weiteren Regionen. Das Unternehmen beliefert Goldminenkunden in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea. Diese Märkte waren für Core Chemicals bislang noch nicht erschlossen. Daraus ergibt sich ein naheliegender nächster Schritt: Produkte, die in Westaustralien bereits eingesetzt werden, können über die bestehende De.mem-Präsenz in neue Regionen gebracht werden.

Auch der adressierbare Markt bleibt groß. In Australien gibt es rund 175 aktive Goldminen. Mehr als 140 davon werden derzeit noch von keinem der beiden Unternehmen bedient, erklärte Andreas Kröll mit Blick auf das Potenzial des Bergbausektors.

De.mem sieht sich gut positioniert

Insgesamt sieht sich De.mem für das laufende Geschäftsjahr 2026 gut aufgestellt. Der volle Jahresbeitrag von Core Chemicals trifft auf weiteres Wachstum im heimischen Wassermarkt. Aus Sicht des Unternehmens ist De.mem gut positioniert, um das Gewinnwachstum weiter voranzutreiben und 2026 neue Rekordwerte zu erreichen.

Damit wird 2026 für De.mem zu einem Jahr, in dem der Effekt der Core-Chemicals-Übernahme erstmals vollständig sichtbar werden dürfte. Die Akquisition stärkt die operative Basis, erweitert das Angebot und eröffnet neue regionale Chancen. De.mem baut sein Geschäft Schritt für Schritt aus und setzt dabei auf Synergien, bestehende Kundenbeziehungen und einen Markt, in dem Speziallösungen für Wasseraufbereitung und Prozesschemie weiterhin gefragt bleiben.