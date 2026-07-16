De.mem legt bei Umsatz, Marge und Cashflow zu

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De.mem hat zur Jahresmitte eine klare Botschaft an seine Aktionäre gesendet: Das australische Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen wächst weiter, verbessert seine Ertragsqualität und sieht sich für die zweite Jahreshälfte gut aufgestellt. CEO Andreas Kröll ordnet in einem aktuellen Aktionärsbrief die jüngsten Zahlen ein und verweist auf mehrere operative Fortschritte.

Im Kalenderjahr 2025 erzielte De.mem einen Umsatz von 29,9 Mio. AUD. Das entspricht einem Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zugleich markiert dieser Wert den höchsten Jahresumsatz in der bisherigen Unternehmensgeschichte.

Wiederkehrende Erlöse gewinnen weiter an Gewicht

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist der konsequente Ausbau wiederkehrender Einnahmen. De.mem setzt dabei zunehmend auf Serviceleistungen, Spezialchemikalien, Verbrauchsmaterialien, Membranersatz sowie Betriebs- und Wartungsleistungen. Für ein Unternehmen in einer traditionell projektorientierten Branche bedeutet das eine spürbar stabilere Umsatzbasis.

Auch die Zahlungseingänge entwickelten sich positiv. Sie stiegen von 28,4 Mio. AUD im Jahr 2024 auf 32,3 Mio. AUD im Jahr 2025. Das entspricht einem Wachstum von 14 Prozent. Bis März 2026 lagen die vierteljährlichen Zahlungseingänge bereits zum 28. Mal in Folge über dem jeweiligen Vorjahresquartal.

Im ersten Quartal 2026 setzte De.mem diese Entwicklung fort. Mit Zahlungseingängen von 10,4 Mio. AUD erreichte das Unternehmen einen neuen Quartalsrekord. Gegenüber dem Vorjahresquartal ergibt sich daraus ein Plus von 31 Prozent. Seit dem März-Quartal 2019 liegt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Zahlungseingänge bei rund 26 Prozent.

Bessere Margen, stabilere Ergebnisbasis

Neben dem Umsatzwachstum rückt zunehmend die Qualität der Erlöse in den Vordergrund. Mehr als 90 Prozent der Umsätze und Zahlungseingänge stammen inzwischen aus wiederkehrenden Quellen. Dieser hohe Anteil ist für De.mem strategisch wichtig, weil planbare Einnahmen die Abhängigkeit vom klassischen Projektgeschäft verringern.

Das zeigt sich auch bei den Margen. Die Bruttomarge stieg im Kalenderjahr 2025 auf 43 Prozent. Im Jahr 2024 hatte sie bei 41 Prozent gelegen, 2023 noch bei 36 Prozent. De.mem wächst damit nicht nur in der Breite, sondern verbessert zugleich die wirtschaftliche Struktur des Geschäfts.

Auch auf Ergebnisebene wurde 2025 ein wichtiger Schritt erreicht. Erstmals erzielte De.mem über ein vollständiges Geschäftsjahr hinweg ein positives bereinigtes EBITDA sowie einen positiven operativen Cashflow. Das bereinigte EBITDA lag bei 1,6 Mio. AUD, der operative Cashflow bei rund 0,3 Mio. AUD.

Das Unternehmen führt diese Entwicklung auf anhaltendes Umsatzwachstum, strukturelle Margenverbesserungen und die operative Hebelwirkung des wiederkehrenden Geschäftsmodells zurück.

2026 beginnt mit Rückenwind

Für das laufende Geschäftsjahr sieht sich De.mem in einer soliden Ausgangsposition. Nach Unternehmensangaben startet die Gesellschaft mit der stärksten Finanzlage ihrer bisherigen Entwicklung in das Jahr 2026.

Der Fokus bleibt auf organischem Wachstum, weiteren Margenverbesserungen und einer gezielten Kapitalallokation. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Cross-Selling margenstarker Produkte und Dienstleistungen innerhalb des bestehenden Kunden- und Produktportfolios.

Der positive operative Cashflow verschafft De.mem zusätzlichen Handlungsspielraum. Er kann die Finanzierungsmöglichkeiten erweitern und die Grundlage für mögliche Akquisitionen verbessern, sofern diese diszipliniert umgesetzt werden und einen klaren Mehrwert schaffen.

WaterMark und Core Chemicals als zusätzliche Impulse

Weitere Perspektiven ergeben sich im Bereich der Haushaltswasserfiltration. De.mem erwartet kurzfristig den Abschluss der WaterMark-Zertifizierung. Damit könnte das Unternehmen seine Haushaltsfilter künftig auch auf dem australischen Markt vertreiben.

Zudem dürfte Core Chemicals 2026 stärker ins Gewicht fallen. Das im vergangenen Jahr übernommene Unternehmen wird erstmals über ein vollständiges Geschäftsjahr zum Ergebnis beitragen. Darüber hinaus sieht De.mem Potenzial durch geografische Expansion sowie Cross-Selling-Synergien.

De.mem geht damit mit einer gewachsenen Umsatzbasis, verbesserten Margen und größerem finanziellen Spielraum in die nächste Phase. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen die operative Dynamik in weiteres profitables Wachstum übersetzen kann.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-sieht-stabilen-wachstumspfad-und-blickt-positiv-in-die-zukunft/5186826/

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