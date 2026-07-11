De.mem bleibt auf Wachstumskurs und blickt optimistisch nach vorn

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Das australische Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem hat zur Jahresmitte eine positive Zwischenbilanz gezogen. CEO Andreas Kröll ordnet in einem Aktionärsbrief die jüngsten Zahlen ein, verweist auf wichtige Fortschritte und gibt einen optimistischen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte.

Im Kalenderjahr 2025 erzielte De.mem einen Umsatz von 29,9 Mio. AUD. Gegenüber 2024 entspricht dies einem Wachstum von 20 Prozent. Damit erreichte das Unternehmen den höchsten Jahresumsatz seiner bisherigen Geschichte.

Wiederkehrende Erlöse treiben das Wachstum

Der Umsatzanstieg zeigt, dass De.mem seine Strategie zum Ausbau wiederkehrender Einnahmen weiter erfolgreich umsetzt. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen seine Plattform in den Bereichen Serviceleistungen und Spezialchemikalien. In einer traditionell projektgetriebenen Branche schafft dieser Fokus auf planbare Erlöse eine stabilere Grundlage für weiteres Wachstum.

Auch die jährlichen Zahlungseingänge entwickelten sich positiv. Sie stiegen von 28,4 Mio. AUD im Jahr 2024 auf 32,3 Mio. AUD im Jahr 2025, ein Plus von 14 Prozent. Bis März 2026 lagen die vierteljährlichen Zahlungseingänge bereits zum 28. Mal in Folge über dem jeweiligen Vorjahresquartal.

Im ersten Quartal 2026 setzte sich diese Dynamik fort. Mit Zahlungseingängen von 10,4 Mio. AUD erzielte De.mem einen neuen Quartalsrekord. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Wachstum von 31 Prozent. Seit dem März-Quartal 2019 liegt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Zahlungseingänge bei rund 26 Prozent.

Margen und Ergebnisqualität verbessern sich

Ein zentraler Baustein der Unternehmensstrategie bleibt der Ausbau hochwertiger, wiederkehrender Umsätze. Inzwischen stammen mehr als 90 Prozent der Umsätze und Zahlungseingänge aus wiederkehrenden Quellen. Dazu zählen langfristige Serviceverträge, Spezialchemikalien, Verbrauchsmaterialien, Membranersatz sowie Betriebs- und Wartungsleistungen.

Diese Entwicklung wirkt sich auch positiv auf die Profitabilität aus. Die Bruttomarge stieg im Kalenderjahr 2025 auf einen Rekordwert von 43 Prozent, nach 41 Prozent im Jahr 2024 und 36 Prozent im Jahr 2023. De.mem wächst damit nicht nur beim Umsatz, sondern verbessert zugleich die Qualität der Erträge.

Auch auf Ergebnisebene erreichte das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein. Erstmals erzielte De.mem über ein gesamtes Geschäftsjahr hinweg ein positives bereinigtes EBITDA sowie einen positiven operativen Cashflow. Das bereinigte EBITDA lag 2025 bei 1,6 Mio. AUD, der operative Cashflow bei rund 0,3 Mio. AUD.

Nach Unternehmensangaben ist dies auf nachhaltiges Umsatzwachstum, strukturelle Margenverbesserungen und die operative Hebelwirkung des wiederkehrenden Geschäftsmodells zurückzuführen.

Solide Ausgangslage für 2026

Für das laufende Geschäftsjahr sieht sich De.mem gut positioniert. Nach Angaben des Unternehmens startet die Gesellschaft mit der stärksten Finanzlage ihrer bisherigen Entwicklung in das Jahr 2026.

Im Fokus stehen weiterhin organisches Wachstum, zusätzliche Margenverbesserungen und eine gezielte Kapitalallokation. Unterstützt werden soll dies durch Cross-Selling margenstarker Produkte und Dienstleistungen innerhalb des bestehenden Portfolios.

Der positive operative Cashflow erweitert zudem den finanziellen Handlungsspielraum. Er kann den Zugang zu möglichen Fremdfinanzierungen erleichtern und die Fähigkeit stärken, disziplinierte sowie wertsteigernde Akquisitionen umzusetzen.

Chancen durch WaterMark und Core Chemicals

Zusätzliche Perspektiven sieht De.mem im Bereich der Haushaltswasserfiltration. Das Unternehmen erwartet kurzfristig den Abschluss der WaterMark-Zertifizierung. Dadurch könnte De.mem seine Haushaltsfilter künftig auch auf dem australischen Markt vertreiben.

Ein weiterer Wachstumsbeitrag wird von Core Chemicals erwartet. Das im vergangenen Jahr übernommene Unternehmen wird 2026 erstmals über ein vollständiges Geschäftsjahr zum Ergebnis beitragen. Zusätzlich sieht De.mem Potenzial durch geografische Expansionen und Cross-Selling-Synergien.

Damit startet De.mem mit planbaren Erlösen, verbesserter Marge und größerem finanziellen Spielraum in die nächste Wachstumsphase. Entscheidend wird nun sein, wie konsequent das Unternehmen seine starke operative Basis in weiteres Ergebniswachstum umsetzen kann.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-sieht-stabilen-wachstumspfad-und-blickt-positiv-in-die-zukunft/5186826/

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