Das dritte Börsenquartal begann mit einem Paukenschlag im Dax. Der deutsche Leitindex nutzte die Gunst der Stunde und schwang sich zu neuen Rekordhöhen auf. Fast hätte der Dax an der Marke von 26.000 Punkten angeklopft. Aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben und so könnte der wichtige Kursbereich in der nächsten Handelswoche einem ernsthaften Test unterzogen werden.Der Ausblick auf die nächsten Tage verspricht einmal mehr Spannung. Dax ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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