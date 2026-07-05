BioNTech steht vor einem tiefen Umbau. Der einstige Hoffnungsträger der deutschen Biotechbranche muss Werke schließen, Stellen streichen und seine Zukunft neu ausrichten. Für Anleger rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, ob der Wandel zur Onkologie rechtzeitig gelingt.BioNTech galt lange als Ausnahmeunternehmen. Nach der Gründung 2008 folgten hohe Millionenfinanzierungen, 2019 der Börsengang und 2021 ein Umsatz von knapp 19 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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