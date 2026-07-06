Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die Weltordnung ist eine andere als noch vor 2022. China zieht bei kritischen Metallen die Zügel an. Vor allem die Situation bei Halbleiter- und Legierungsrohstoffen zwingt zum Handeln. Das strategische Halbmetall Antimon entwickelt sich mehr und mehr zum kritischen Nadelöhr der westlichen Industrie. Die Exportbeschränkungen Chinas, das rund 36 % der weltweiten Minenförderung und bis zu 90 % der globalen Raffinationskapazitäten bei Antimon kontrolliert, haben eine tiefe Verunsicherung bei europäischen Konzernen aus den Bereichen Chemie und Rüstung ausgelöst. Die Lösung sind neue Lieferketten und Minen in sicheren Rechtsräumen. Wir beleuchten die aktuelle Lage und stellen einen möglichen Profiteur vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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