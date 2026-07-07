Blue Moon kündigt ein 67.000 Meter umfassendes Diamantkernbohrprogramm bei Springer Tungsten an, das sich auf die Ressourcenabgrenzung und Exploration konzentriert, sowie ein Programm zur erneuten Protokollierung historischer Bohrkerne über 18.000 Meter

TORONTO, Ontario - 7. Juli 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) freut sich, ein Update zu seinem vollständig integrierten Explorations- und Ressourcenabgrenzungsprogramm für das Jahr 2026 auf dem Wolframprojekt Springer in Pershing County, Nevada ("Springer"), bereitzustellen. Springer ist eine weitgehend genehmigte Anlage mit einer Flotationsanlage mit einer Kapazität von 1.200 tpd (Tonnen pro Tag), einem überdimensionierten Ammoniumparatungstat- oder APT-Kreislauf sowie Nebenanlagen, Versorgungsanlagen und einem großen, ungenutzten konventionellen Absetzbecken. Dieses Programm stellt einen bedeutenden Schritt zur Weiterentwicklung von Springer dar. Es umfasst eine Kombination aus systematischen Diamantkernbohrungen, der Validierung umfangreicher historischer Datensätze (einschließlich der Analyse bisher nicht untersuchter mineralisierter Bohrkerne) sowie der Anwendung moderner geowissenschaftlicher, geophysikalischer und ingenieurtechnischer Untersuchungen, die darauf abzielen, das geologische Modell rasch zu verfeinern und das Potenzial des mineralisierten Systems in größerem Maßstab zu erschließen.

HIGHLIGHTS

- Ein erstes zweiphasiges 67.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das im August 2026 mit dem Einsatz von 6 Diamantkernbohrgeräten beginnt;

- Neuprotokollierung und erneute Analyse von 18.000 Metern historischer Bohrkerne unter Einhaltung der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollvorschriften gemäß NI 43-101;

- Geplante Volumen- und Gehaltsschätzung von 16 historischen Halden;

- Geplante Probenahme mittels Schneckenbohrer aus historischen Aufbereitungsrückständen (Tailings), die zwischen 1918 und 1982 aufgeschüttet wurden;

- LiDAR- und Drohnen-Scans wichtiger Standorte innerhalb der Liegenschaft;

- Standortweite Luftbildfotogrammetrie;

- Radiometrische und magnetische geophysikalische Untersuchungen von regionalen und bergwerksnahen Zielen; sowie

- Aktualisierungen der metallurgischen Untersuchungen und der Tests zur Erzsortierung.

Theodore Veligrakis, VP Exploration bei Blue Moon, erklärte: "Das Programm für 2026 wurde konzipiert, um das Projekt Springer systematisch voranzutreiben - durch eine Kombination aus Abgrenzungsbohrungen in oberflächennahen Bereichen, tieferen Explorationsbohrungen und einer umfassenden Validierung historischer Datensätze. Dieser Ansatz spiegelt eine stufenweise geologische Strategie wider, die hochgradig zuverlässige oberflächennahe Ziele priorisiert und gleichzeitig das Tiefenpotenzial und seitliche Potenzial des Systems untersucht." Parallel dazu werden die Bewertung der Oberflächenhalden, die Probenahme aus den Aufbereitungsrückständen sowie geophysikalische Untersuchungen im regionalen Maßstab wichtige Informationen liefern, um das geologische Verständnis von Springer zu verfeinern und die künftige Ressourcendefinition sowie die Entwicklungsplanung zu unterstützen. Dies unterstützt letztlich das zuvor angekündigte Produktionsziel für das 4. Quartal 2027 (siehe Pressemitteilung vom 27. April 2026) und positioniert Springer als potenziell weltweit bedeutendes Projekt in der Wolframindustrie.

BOHRPROGRAMM 2026

Blue Moon hat mit Geotech Drilling Services Ltd. eine begrenzte Arbeitsaufnahmeerklärung (Limited Notice to Proceed, LNTP) für ein anfängliches, zweiphasiges 67.000 Meter umfassendes Diamantkernbohrprogramm unter Einsatz von bis zu sechs Diamantkernbohrgeräten unterzeichnet. Die Bohrungen werden voraussichtlich in der ersten Augusthälfte beginnen, zunächst mit zwei Diamantkernbohrgeräten; weitere Bohrgeräte sollen im Laufe des Programms schrittweise mobilisiert werden, bis die volle Konfiguration mit sechs Bohrgeräten erreicht ist. Das Programm wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

Das Bohrprogramm ist in zwei Phasen unterteilt, wobei die erste Phase darauf abzielt, die oberflächennahen mineralisierten Zonen zügig zu evaluieren und gleichzeitig die Genehmigungsverfahren sowie die Planung für eine umfangreichere Folgekampagne voranzutreiben. Phase 1 umfasst Diamantkernbohrungen über eine Gesamtlänge von etwa 7.000 Metern mit geplanten Bohrtiefen zwischen 200 und 300 Metern. Das Programm zielt auf bekannte mineralisierte Zonen oberhalb des Grundwasserspiegels ab und konzentriert sich dabei auf den oberflächennahen nordwestlichen Teil der Lagerstätte im Bereich der George Pit sowie auf südöstliche Teile der Lagerstätte, die sich auf Privatgrundstücken in den "Sutton Underground Beds" befinden (Abbildung 1). Diese Phase soll wichtige geologische und strukturelle Informationen liefern, um die kurzfristige Bergbauplanung für die George Pit und die Untertagemine Sutton zu unterstützen und gleichzeitig die Explorationsziele für die nachfolgende Bohrkampagne zu verfeinern. Zu den historischen herausragenden Bohrabschnitten aus dem Zielgebiet Sutton gehören:

Tabelle 1. Zusammenfassung der wichtigsten historischen Analyseergebnisse aus den Erzlagen Sutton und George unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 0,05 %¹.

Abbildung 1. Profilschnitt durch historische Bohrabschnitte der mineralisierten Skarnlagen Sutton, des Sutton-3-Schachts und der Sutton-Untertageanlagen auf Privatgrundstücken.

Phase 2 soll Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 60.000 Metern umfassen, wobei die Bohrtiefen zwischen 300 und 1.000 Metern liegen werden. Das Programm zielt auf Mineralisierungen unterhalb des Grundwasserspiegels ab und soll sowohl die seitlichen als auch die in Fallrichtung verlaufenden Ausläufer der bekannten hochgradigen, scheelitreichen Lagen untersuchen. Das Unternehmen beabsichtigt, alle Bohrungen auf Privatgrundstücken abzuschließen, bevor das Programm auf nicht patentierte Schürfrechte (Lode Claims) ausgeweitet wird, die vom US-amerikanischen Bureau of Land Management ("BLM") verwaltet werden (Abbildung 2). Informationen zu den historischen Ressourcen von Springer finden Sie in der Pressemitteilung von Blue Moon vom 27. Februar 2026.

Abbildung 2. Karte der Bohransatzpunkten nach Quadranten und Grundbesitz, die die Bohransatzpunkte von Blue Moon auf Privatgrundstücken (violett) und auf nicht patentierten Schürfrechten des BLM (rosa) zeigt.

NEUPROTOKOLLIERUNGSPROGRAMM

Das Unternehmen hat Zugang zu rund 18.000 Metern historischer Diamantbohrkerne, die für eine Neuprotokollierung zur Verfügung stehen. Das Archiv umfasst die von General Electric in den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren durchgeführten Bohrkampagnen SU (Untertagebohrungen) und NM (Bohrungen über Tage). Bislang wurden im Rahmen des laufenden Validierungs- und geologischen Neuauswertungsprogramms des Unternehmens 7.154 Meter historischer Bohrkerne neu protokolliert. Die historischen Probenahmen deckten nur etwa 5 % der verfügbaren Bohrkerne ab und beschränkten sich ausschließlich auf Wolframanalysen, obwohl mittels pXRF Kupfer-, Molybdän- und Silbermineralisierungen bestätigt wurden; dokumentierte QA/QC-Verfahren lagen nicht vor.

Das aktuelle Programm zur Neuprotokollierung und Probenahme hat die Probenahmeabdeckung auf etwa 44 % des verfügbaren Kernmaterials erhöht. Die Proben werden von ALS Geochemistry in Reno, Nevada, analysiert, wobei Analysepakete zum Einsatz kommen, die eine Brandprobe für Gold, eine Multielementanalyse auf 48 Elemente und eine XRF-Analyse für WO3 umfassen. Umfassende QA/QC-Protokolle wurden in Übereinstimmung mit den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken implementiert und liefern einen robusten Datensatz zur Unterstützung zukünftiger Explorationszielerstellungen und Ressourcenbewertungen.

Das aktuelle Probenahmeprogramm umfasst die Viertelung von bereits untersuchtem Material sowie eine große Menge an bisher nicht untersuchtem, aber mineralisiertem Gestein. Aufgrund der historischen Abbaumethoden und der damaligen Wolframpreise wurde der Bohrkern "hochgradig sortiert", wobei der Fokus ausschließlich auf in Skarn beherbergten scheelitreichen Zonen lag. Die neuen Analyseergebnisse umfassen sowohl die hochgradige Mineralisierung als auch Material mit geringerem Gehalt sowie Erz außerhalb der Hauptskarnlinsen, darunter eine bedeutende sekundäre Quelle, die zuvor nicht berücksichtigt wurde - der Granodioritstock Springer. Diese Intrusion beherbergt bedeutende Quarzgangbildungen, variable Molybdänit-, Chalkopyrit- und Wolframmineralisierungen sowie Hinweise auf Mineralien mit erhöhtem Wismutgehalt.

Abbildung 3. NM-35 - 123,0-125,5 m - Normales Licht

Abbildung 4. NM-35 - 123,0-125,5 m - Kurzwelliges UV-Licht - 255 nm

Im Rahmen des seit mehreren Monaten laufenden Programms zur erneuten Protokollierung und Probenahme hat das Explorationsteam erste deutliche Anzeichen dafür festgestellt, dass die mit dem Wolfram-Skarn-System bei Springer in Zusammenhang stehenden Granodioritstöcke möglicherweise ein eigenständiges System bisher nicht beprobter, schichtförmiger Quarzgänge beherbergen. Solche Granodioritstöcke sind in den Abbildungen 3 und 4 zu sehen. Makroskopisch scheinen diese Gänge mit einer Wismut- und Molybdänit-Mineralisierung in Zusammenhang zu stehen. Darüber hinaus wurde anhand von pXRF-Messungen vor Ort eine starke Korrelation zwischen Wismut und Tellur festgestellt. Basierend auf den bisherigen Bohrprotokollen macht die Skarn-Mineralisierung möglicherweise nur 12 % des gesamten mineralisierten Materials aus.

Die Analyseergebnisse stehen noch aus und sollen dazu dienen, zu bestätigen, ob es sich bei dem System um ein "Reduced Intrusion-Related Gold System" (RIRGS) handeln könnte. Sollte sich dies bestätigen, hätte dies erhebliche positive Auswirkungen auf die Explorationsstrategie des Unternehmens, da solche Systeme relativ selten sind und im metallogenen Bezirk Mill City in Nevada bislang kaum dokumentiert wurden.

Weitere Arbeiten sind geplant, darunter detaillierte geophysikalische und geochemische Untersuchungen, geologische Kartierungen sowie gezielte Explorationsbohrungen, die darauf abzielen, die Verteilung, Intensität und Kontinuität der geschichteten Gänge innerhalb der granodioritischen Intrusionen abzugrenzen.

HISTORISCHE HALDEN

Das Unternehmen hat eine Reihe historischer übertägiger Halden identifiziert, die potenzielle Quellen für Aufbereitungsmaterial aus früheren Untertage- und Tagebaubetrieben darstellen (Abbildung 5).

Karten der historischen Halden, einschließlich der zugewiesenen Gehalte, werden im Rahmen eines systematischen Probenahmeprogramms überprüft, um die Gehaltsverteilung und die Materialeigenschaften zu bestätigen. Parallel dazu wird eine LiDAR-Vermessung durchgeführt, um genaue Volumenschätzungen für jede Halde zu erstellen, die als Grundlage für die Schätzung der Tonnage und die Bewertung ihres potenziellen Beitrags zu künftigen Aufbereitungsvorgängen dienen.

Abbildung 5. Identifizierte Halden mit unterschiedlichen Gehalten bei Springer.

PROBENAHME AUS AUFBEREITUNGSRÜCKSTÄNDEN

Das Unternehmen hat eine Probenahmekampagne mittels Schneckenbohrer auf einem Rasterabstand von 30 m × 30 m geplant, um das Potenzial für die Wiederaufbereitung historischer Aufbereitungsrückstände zu bewerten. Die Bergehalde erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1,94 km² (Abbildung 6). Das systematische Probenahmeprogramm wurde konzipiert, um die Zuverlässigkeit sowohl der Gehaltsverteilung als auch der Materialeigenschaften zu verbessern und die historischen Volumen- und Gehaltsschätzungen zu aktualisieren, die zuletzt Anfang der 1980er-Jahre erstellt wurden.

Abbildung 6. Identifizierte historische Aufbereitungsrückstände mit unterschiedlichen Gehalten bei Springer

GEOPHYSIK UND HYPERSPEKTRALE SATELLITENBILDER

Pioneer Exploration wurde beauftragt, eine großflächige luftgestützte radiometrische und magnetische geophysikalische Vermessung der Springer-Liegenschaft und der Umgebung durchzuführen. Insgesamt werden etwa 159 km² in der unmittelbaren Umgebung der Lagerstätte mit einem Linienabstand von 50 m vermessen, um eine detaillierte Zielabgrenzung und eine Interpretation auf Lagerstättenebene zu ermöglichen. Darüber hinaus werden weitere 408 km² mit einem größeren Linienabstand von 100 m vermessen, um die Exploration auf regionaler Ebene zu unterstützen und neue Ziele innerhalb des gesamten Projektgebiets zu identifizieren.

Parallel dazu ist das Unternehmen dabei, hyperspektrale Satellitenbilder zu erwerben, die dasselbe regionale Gebiet abdecken wie die luftgestützte Untersuchung. Die hyperspektralen Daten werden genutzt, um hydrothermale Alterationsmineralien zu kartieren und potenzielle Alterationshalos zu definieren, die mit dem Springer-Mineralisierungssystem und anderen vielversprechenden, mit Intrusionen in Zusammenhang stehenden Mineralsystemen auf der gesamten Liegenschaft in Verbindung stehen. Die Integration der hyperspektralen Mineralkartierung mit den geophysikalischen Datensätzen aus den luftgestützten Untersuchungen soll die gezielte Exploration verbessern und die Identifizierung verborgener Mineralisierungssysteme erleichtern.

WEITERE LUFTBILDDIENSTLEISTUNGEN - FOTOGRAMMETRIE, LiDAR UND DROHNENSCANNING

Das Unternehmen hat Unmanned Aerial Services (UAS) beauftragt, ein umfassendes luftgestütztes Vermessungs- und digitales Kartierungsprogramm auf dem gesamten Springer-Projekt durchzuführen. Das Programm ist darauf ausgelegt, hochauflösende Datensätze zu generieren, um Exploration, Ingenieurwesen, Bergbauplanung und Infrastrukturbewertungen zu unterstützen.

Der Arbeitsumfang umfasst eine hochauflösende Fotogrammetrie des Springer-Bergwerksgeländes, bestehend aus 17 Fluglinien und 518 Bildern, die Ende Juni von Keystone Aerial aufgenommen wurden. Zu den weiteren Vermessungen gehören die LiDAR-Kartierung der historischen Abbaugebiete und Tagebaugruben mithilfe einer M300-Drohne, die mit einem Emesent ST-X-Scanner ausgestattet ist, sowie LiDAR-Vermessungen und Volumenberechnungen der historischen Halden (Abbildung 5).

Das Programm umfasst zudem eine detaillierte dreidimensionale Vermessung des Förderturms und des Schachts von Sutton 3, einen Inspektions- und Kartierungsflug im Untertagebereich des Sutton-Portals mit einer Elios-3-Drohne sowie eine umfassende Innenraumvermessung der Aufbereitungsanlage. Diese Datensätze werden eine genaue digitale Darstellung der über- und untertägigen Infrastruktur des Projekts liefern und die laufenden geologischen Auswertungen, ingenieurtechnischen Studien sowie die zukünftige Entwicklungsplanung unterstützen.

VORLÄUFIGE METALLURGISCHE UNTERSUCHUNGEN UND ERZSORTIERUNGSTESTS

Das Unternehmen hat gemeinsam mit SGS Lakefield ein vorläufiges metallurgisches Testprogramm gestartet, um die Aufbereitungseigenschaften des Materials aus der Halde Sutton 3 zu bewerten. Insgesamt wurden 453 kg repräsentatives Material entnommen und zur Untersuchung eingereicht.

Das Programm dient der Charakterisierung des Materials und der Bewertung seines Verhaltens bei konventionellen Aufbereitungsverfahren. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen die Charakterisierung des Ausgangsmaterials, einschließlich Analysen der Gesamtprobe, einer Analyse nach Korngröße und mineralogischer Charakterisierung, sowie grundlegende Mahlbarkeitsversuche. Die metallurgischen Versuche umfassen zudem die Optimierung der Flotation durch Vor- und Reinflotationsversuche, die in einem "Locked-Cycle"-Test (geschlossener Kreislauf) gipfeln, um die Konzentratqualität und die erwartete metallurgische Leistung unter kontinuierlichen Aufbereitungsbedingungen zu bewerten.

Das Unternehmen hat zudem ein vorläufiges Erzsortierungsprogramm initiiert, um das Potenzial für eine Vorkonzentrierung des mineralisierten Materials aus der Halde Sutton 3 zu bewerten. Insgesamt wurden 20,3 kg repräsentatives Material entnommen und zur Untersuchung an eine australische Gesellschaft übermittelt; kurzfristig ist geplant, weitere 700 kg an eine zweite Erzsortierungsgesellschaft in Kanada zu senden.

Das Programm dient dazu, die Eignung der Erzsortierung als Vorkonzentrationschritt zu bewerten, mit dem Ziel, den Abfall zu reduzieren, den Gehalt des Mühlenbeschickungsmaterials zu erhöhen und die Gesamteffizienz der Aufbereitung des gelagerten Materials zu verbessern. Die Ergebnisse der vorläufigen Tests werden herangezogen, um den potenziellen Einsatz der Erzsortierung als Teil der zukünftigen Aufbereitungsstrategie des Unternehmens bei Springer zu bewerten. Erzsortierungstests wurden bisher noch nie an Erzen aus Springer durchgeführt, sind jedoch in der Wolframindustrie gängige Praxis.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Lazaros Dalampiras, MAusIMM, CP(Geo), Leiter des Bereichs Mineralressourcen bei Blue Moon und nicht unabhängige qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte befinden sich in guter Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und historischer Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Für weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Direktor

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

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