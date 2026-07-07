Die Renk-Aktie befindet sich seit letztem Jahr in einem klaren Abwärtstrend und hat gegenüber den Hochs aus dem Oktober fast -50% an Wert verloren. In den letzten Tagen konnte sich der Kurs aber wieder etwas nach oben absetzen und notiert nun etwa +20% über den Tiefs von Ende Juni. Jetzt fragen sich Anleger: Ist der Aufschwung wirklich nachhaltig oder bloß eine Gegenbewegung im übergeordneten Bärenmarkt? Übernahme stärkt das Marinegeschäft Den wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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