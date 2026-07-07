Die Renk-Aktie meldet sich nach der vorherigen Korrektur wieder zurück. In der vorangegangenen Chartbeschau stand noch die Frage im Fokus, wo der Rüstungstitel wieder eingesammelt werden könnte. Über Umwege wurde genau dieses Setup nun interessant: Nach der Stabilisierung im Bereich um 42,50 € attackiert die Aktie jetzt erneut den Widerstand bei 49,94 €. Einsammeln über Umwege Der zuletzt skizzierte Rücklauf fiel nicht ganz so tief aus wie gedacht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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