© Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpaDas Phänomen ist bereits von Nvidia bekannt: Trotz extrem guter Geschäftszahlen, wird die Aktie abgestraft. Samsung hat es diesmal erwischt. Ist die Chip-Rallye damit am Ende?In der Nacht von Montag auf Dienstag präsentierte Samsung extrem gute Geschäftszahlen und die Aktie des Unternehmens fiel um rund 11 Prozent. Kann man hier von einem Nvidia- oder Samsung-Effekt sprechen? Soll heißen: gut, ist nicht gut genug? Aber nicht nur das: Im Verlauf des Handels am Dienstag zog es dann die gesamte Halbleiterbranche abwärts. Die Aktien von Micron Technology und Sandisk verloren im US-Handel jeweils mehr als 6 beziehungsweise über 9 Prozent. Der Nasdaq 100 gab über einen Prozent nach (MESZ 17 Uhr). …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US5951121038,US67066G1040,US7960502018,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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