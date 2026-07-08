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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
08.07.26 | 09:08
9,446 Euro
-4,49 % -0,444
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
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1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,5349,54209:23
9,5289,53009:23
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIRBUS
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRBUS SE200,80-1,52 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG43,640-0,66 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG9,446-4,49 %
GRENKE AG11,760-1,67 %
MTU AERO ENGINES AG353,80-3,88 %
TALANX AG110,00-5,01 %
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