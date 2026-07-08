Frankfurt / Mailand - Die Unicredit kommt einer Commerzbank -Übernahme näher: Mit ihrem Übernahmeangebot hat die Grossbank aus Mailand die Mehrheit an Deutschlands zweitgrösster Privatbank nur knapp verfehlt. Das Management des Dax -Konzerns um Chefin Bettina Orlopp will sich einem konstruktiven Dialog mit Unicredit-Chef Andrea Orcel nicht verweigern - erneuert aber Zweifel an den Angaben der Italiener. Die Bundesregierung lehnt deren Vorgehen als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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