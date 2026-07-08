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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
08.07.26 | 17:35
9,246 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AROUNDTOWN
AROUNDTOWN SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AROUNDTOWN SA2,180-7,86 %
BASLER AG27,300+10,53 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG9,246-6,51 %
E.ON SE19,205+0,79 %
LEG IMMOBILIEN SE52,85-5,96 %
TAG IMMOBILIEN AG13,480-5,87 %
TALANX AG109,50-5,44 %
VONOVIA SE21,060-5,90 %
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