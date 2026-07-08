Das Unternehmen wird eine Machbarkeitsprüfung für eine integrierte Initiative zur Landrenaturierung und Nutzung erneuerbarer Energien durchführen. Dies ist Teil seiner Strategie zum Ausbau seiner internationalen Entwicklungspipeline für Klimaschutzprojekte.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 8. Juli 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ("Karbon-X" oder das "Unternehmen"), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen auf den globalen Kohlenstoffmärkten und im Bereich der Klimainfrastruktur anbietet, gab heute eine strategische Partnerschaft mit REGID International ("REGID") bekannt, um gemeinsam die Kenya BioHub Initiative zu bewerten - ein integriertes Klimainfrastrukturprogramm, das darauf abzielt, degradierte Flächen zu sanieren, nachhaltige Biomasse zu produzieren und die Dekarbonisierung der Industrie in Kenia zu unterstützen.

Die Partnerschaft spiegelt den disziplinierten Ansatz von Karbon-X wider, Chancen im Bereich der Klimainfrastruktur mit langfristigem Entwicklungspotenzial zu identifizieren, zu bewerten und selektiv voranzutreiben - als Teil seiner Strategie zum Ausbau seiner internationalen Projektentwicklungspipeline.

Die Kenya BioHub Initiative zielt darauf ab, degradierte Flächen durch nachhaltige Agroforstwirtschaft zu sanieren und gleichzeitig erneuerbare Biomasse zu produzieren, um den Ersatz fossiler Brennstoffe in industriellen Energieanwendungen zu unterstützen. Die Initiative zielt zudem darauf ab, die Bodengesundheit zu verbessern, die Energiesicherheit zu stärken, lokale Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und die langfristige ökologische Widerstandsfähigkeit zu fördern.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Karbon-X die technische, wirtschaftliche, finanzielle und regulatorische Machbarkeit der Initiative bewerten, einschließlich der Ermittlung des am besten geeigneten Weges für die CO2-Zertifizierung, Umsetzung und Vermarktung. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Machbarkeitsprüfung könnte die Initiative als CO2-Projekt weiterentwickelt werden und voraussichtlich hochwertige CO2-Gutschriften mit hoher Integrität generieren, die langfristige Investitionen unterstützen, die finanzielle Nachhaltigkeit des Projekts stärken, den lokalen Gemeinden und Interessengruppen dauerhafte Vorteile verschaffen und die langfristige Entwicklung der Initiative ermöglichen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Karbon-X sein Fachwissen in den Bereichen CO2-Märkte, Klimafinanzierung, Projektentwicklung und Kommerzialisierung einbringen und gemeinsam mit REGID das langfristige Entwicklungspotenzial der Initiative bewerten.

"Unsere Strategie besteht darin, vielversprechende Chancen im Bereich der Klimainfrastruktur frühzeitig zu erschließen, wo unser technisches Fachwissen die größte Wirkung entfalten kann", sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. "Durch die Durchführung strenger technischer und wirtschaftlicher Bewertungen können wir Chancen identifizieren, die unseren Entwicklungsstandards entsprechen, und gleichzeitig eine Pipeline hochwertiger Klimaprojektmöglichkeiten aufbauen, die das Potenzial haben, langfristigen Wert sowohl für unsere Partner als auch für unsere Aktionäre zu schaffen. Die Kenya BioHub Initiative spiegelt genau die Art von Chancen wider, die wir im Zuge des weiteren Ausbaus unseres internationalen Projektportfolios evaluieren möchten."

Daniel James Okoth, Managing Director von REGID International, fügte hinzu: "Wir haben uns für Karbon-X entschieden, weil das Unternehmen über ein tiefgreifendes Verständnis vertikal integrierter Klimamodelle wie der Kenya BioHub Initiative verfügt und nachweisliche Expertise bei der Entwicklung und Vermarktung hochintegrer Klimaprojekte auf den internationalen Kohlenstoffmärkten besitzt. Die Kenya BioHub Initiative hat das Potenzial, durch Bodensanierung Wertschöpfungsketten für die Ernährungssicherheit zu schaffen, durch die Bereitstellung von Viehfutter die Konfliktlösung in ariden und semiariden Gebieten zu unterstützen und erhebliche klimatische sowie sozioökonomische Vorteile zu generieren. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft das erforderliche Fachwissen und den strategischen Ansatz mitbringt, um das Potenzial des Projekts umfassend zu bewerten. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wird zudem untersucht, wie Ansätze der Kohlenstofffinanzierung und der Mischfinanzierung nachhaltige Lebensgrundlagen im ländlichen Raum unterstützen, marginalisierte Gemeinschaften stärken und privates Kapital für eine klimaresiliente Entwicklung mobilisieren können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei dieser wichtigen Untersuchung."

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie werden international anerkannte Wege zur CO2-Zertifizierung, kommerzielle Strukturen, Finanzierungsmöglichkeiten, regulatorische Anforderungen und Alternativen zur Projektumsetzung bewertet und gleichzeitig wesentliche technische, kommerzielle und regulatorische Risiken identifiziert. Die Ergebnisse werden darüber entscheiden, ob die Initiative geeignet ist, im Rahmen künftiger endgültiger Vereinbarungen zwischen den Parteien in nachfolgende Entwicklungsphasen überzugehen.

Die strategische Partnerschaft spiegelt den anhaltenden Fokus von Karbon-X wider, durch eine disziplinierte Projektauswahl und technische Bewertung Chancen im Bereich der Klimainfrastruktur zu identifizieren, zu bewerten und voranzutreiben. Sollte sich die Kenya BioHub Initiative als technisch und wirtschaftlich tragfähig erweisen, könnten die Parteien nach Abschluss der Machbarkeitsstudie im Rahmen separater endgültiger Vereinbarungen weitere Phasen der Projektentwicklung prüfen.

Über REGID International

REGID International ist eine in Kenia ansässige Organisation, die sich auf die Entwicklung nachhaltiger Infrastruktur- und Umweltinitiativen konzentriert, die die Renaturierung von Flächen, erneuerbare Energien, Klimaresilienz und die sozioökonomische Entwicklung in ganz Ostafrika fördern.

Über Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für den regulierten und den freiwilligen Kohlenstoffmarkt anbietet. Von der Projektentwicklung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X Unternehmen und Institutionen weltweit vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen hinsichtlich der finanziellen Leistung, der Geschäftsstrategie, der Wachstumspläne und der Marktpositionierung von Karbon-X Corp. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt:

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X

mailto:ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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