© Foto: adobe.stock.comDer Ölmarkt bebt. Die Ölpreise schießen in die Höhe. Die Nerven der Anleger liegen blank - ein Großteil wurde offenkundig auf dem falschen Fuß erwischt. Dabei mehrten sich zuletzt die Warnzeichen.Aktuelle Ölpreisentwicklung: Brent-Öl und WTI-Öl starten wieder durch Der Nahost-Konflikt flammt wieder auf. Die Waffenruhe ist beendet. Die USA haben zudem das gegen den Iran verhängte Ölembargo wieder aktiviert. Der Ölmarkt steht Kopf. Man hatte sich auf ein steigendes Ölangebot und damit einhergehend auf sinkende Ölpreise eingerichtet. Wie (fast) immer an der Börse rächte es sich auch dieses Mal, dass eine Marktmeinung zu dominant wurde und handfeste Warnsignale ignoriert wurden. Der Markt …
Enthaltene Werte: GB0007980591,US1667641005,GB00BP6MXD84,US30231G1XXX,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE