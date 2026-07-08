Der Konzern bündelt sein US-Geschäft mit dem Unkrautvernichter in der eigenständigen Einheit Ruveon. Diese soll künftig Preisgestaltung, Vertrieb, Produktion und Logistik verantworten. Damit wird das belastete Geschäft operativ sauberer vom Rest des Konzerns getrennt. Der Markt erhält so einen greifbaren Ansatzpunkt für eine mögliche spätere Neuordnung des Agrargeschäfts. Crop Science wird an der Börse wegen Glyphosat und Monsanto weiterhin mit einem kräftigen Abschlag bewertet. Wettbewerber Corteva z. B. zeigt, dass reine Agrarplattformen vom Markt oft höher bewertet werden. Eine konsequente Trennung der Rechtsrisiken und eine spätere stärkere Eigenständigkeit von Crop Science könnten daher erhebliche stille Werte sichtbar machen.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 28.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
US-Arbeitsmarkt verliert an Schwung
NESTLÉ vor möglicher Trendwende?
Zusammenschluss von TESLA und SPACEX?
BYD - Autowert der Woche
Passives Einkommen Portfolio unter der Lupe
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