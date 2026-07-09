Das Instrument SUMB US8656131039 SUMITOMO CORP. SP. ADR 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 10.07.2026The instrument SUMB US8656131039 SUMITOMO CORP. SP. ADR 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.07.2026 and ex capital adjustment on 10.07.2026Das Instrument ZN8 KYG4417G1064 HESAI GROUPHD - 0,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 10.07.2026The instrument ZN8 KYG4417G1064 HESAI GROUPHD - 0,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.07.2026 and ex capital adjustment on 10.07.2026Das Instrument H6H SE0018014060 ATHANASE INNOVATION AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 10.07.2026The instrument H6H SE0018014060 ATHANASE INNOVATION AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.07.2026 and ex capital adjustment on 10.07.2026Das Instrument O9B0 AU0000453185 BARYS RESOURCES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 10.07.2026The instrument O9B0 AU0000453185 BARYS RESOURCES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.07.2026 and ex capital adjustment on 10.07.2026Das Instrument DYC EE3100016965 AS EKSPRESS GRUPP EO 0,60 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 10.07.2026The instrument DYC EE3100016965 AS EKSPRESS GRUPP EO 0,60 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.07.2026 and ex capital adjustment on 10.07.2026Das Instrument 1BT IL0011319527 ENLIVEX LTD. IS-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.07.2026The instrument 1BT IL0011319527 ENLIVEX LTD. IS-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.07.2026Das Instrument AU5 AU000000AUQ7 ALARA RESOURCES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 10.07.2026The instrument AU5 AU000000AUQ7 ALARA RESOURCES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.07.2026 and ex capital adjustment on 10.07.2026Das Instrument PZ41 ES0171743901 PROMOTORA D.IN. A EO 0,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 10.07.2026The instrument PZ41 ES0171743901 PROMOTORA D.IN. A EO 0,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.07.2026 and ex capital adjustment on 10.07.2026