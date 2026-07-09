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WKN: A0MQVB | ISIN: AU000000AUQ7 | Ticker-Symbol: AU5
Frankfurt
06.07.26 | 17:00
0,025 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
ALARA RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALARA RESOURCES LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALARA RESOURCES
ALARA RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALARA RESOURCES LIMITED0,0250,00 %
ATHANASE INNOVATION AB1,5700,00 %
BARYS RESOURCES LIMITED0,0010,00 %
EKSPRESS GRUPP AS1,1950,00 %
ENLIVEX LTD0,432+1,89 %
PROMOTORA DE INFORMACIONES SA0,285-0,35 %
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