Die Aktie von FuelCell Energy ist nichts für schwache Nerven. Prozentual zweistellige Schwankungen an einem Tag sind des Öfteren zu beobachten. Nachdem zuletzt eine Kapitalerhöhung für Abgabedruck gesorgt hat, kann der US-amerikanische Brennstoffzellen-Spezialist mit einem international bekannten Partner bei den Anlegern punkten.FuelCell Energy hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit dem Industrie-Riesen Siemens für eine Zusammenarbeit unterzeichnet. Damit soll das Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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