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Actien-Börse Nr. 28

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Wie zu erwarten war, heben die Analysten in Kombination mit gesunkenen Glyphosat-Risiken nun reihenweise die Kursziele an. GOLDMAN SACHS ging frisch von 55 auf 62,50 €. Die DT. BANK geht von 45 auf 60 €. Das ist nachvollziehbar. Dazu kommt:BAYER bündelt ein US-Glyphosatgeschäft in einer neuen Einheit namens Ruveon. Die Ausgliederung kann helfen, rechtliche Risiken zu begrenzen, falls Kläger andere juristische Wege suchen. Wir vermuten Richtung 2028 eine andere Absicht. Am Ende geht es um die Aufspaltung des BAYER-Konzerns nebst Abtrennung des kompletten Agrargeschäfts von Pharma und Consumer Health. CORTEVA als Spezialist zeigt in den USA, welche Bewertung für Saatgut und Pflanzenschutz machbar ist. 57 Mrd. $ stehen hier gegen 4,2 Mrd. $ EBITDA. BAYERs CropScience kommt 2026 auf rd. 4,5 Mrd. € EBITDA. Der gesamte Börsenwert von BAYER erreicht aktuell aber nur 50 Mrd. €.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsereWeitere Themen deru. a.:- Die Tech-Giganten stehen vor ihrer nächsten Bewährungsprobe- Die Inflationserwartungen erweisen sich als zu negativ- DEUTSCHE BANK: Die Wette läuft- SFC ENERGY mit Prognoseanhebung?- VEOLIA erhält neuen Treiber- META PLATFORMS denkt größerIhre Bernecker Redaktion /