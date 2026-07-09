Der Aktienkurs von Almonty Industries liefert derzeit ein paradoxes Bild. Während das Wolfram-Unternehmen einen operativen Meilenstein nach dem anderen erreicht, setzt die Aktie ihre Korrektur fort. Am Mittwoch markierte sie bei 14,30 US$ sogar ein neues Verlaufstief und bestätigte damit den seit Mitte April laufenden Abwärtstrend. Doch für langfristig orientierte Anleger könnte sich in der aktuellen Schwäche eine günstige Einstiegsgelegenheit eröffnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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