"Eine Beschichtung neu zu entwickeln dauert Jahre": Warum Materialinnovationen so selten über Nacht entstehen

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Wer an Innovation denkt, hat häufig das Bild eines Forschungslabors vor Augen. Dort entstehen neue Materialien, chemische Formeln werden verändert und irgendwann kommt ein neues Produkt auf den Markt. In vielen Industrien funktioniert Innovation jedoch deutlich anders. Zwischen einer vielversprechenden Idee und einer kommerziellen Markteinführung liegen häufig mehrere Jahre - manchmal sogar ein Jahrzehnt.

Besonders deutlich zeigt sich das im Markt für industrielle Schutzbeschichtungen. Was auf den ersten Blick wie eine einfache Farbschicht wirkt, übernimmt in der Praxis eine sicherheitskritische Aufgabe. Beschichtungen schützen Offshore-Plattformen, Brücken, Raffinerien oder Bergbauanlagen vor Korrosion und tragen dazu bei, dass diese Bauwerke über Jahrzehnte zuverlässig betrieben werden können. Genau deshalb gelten für neue Produkte besonders hohe Anforderungen.

Warum eine neue Beschichtung weit mehr ist als "eine neue Farbe"

Industriebeschichtungen erfüllen weit mehr Aufgaben als eine dekorative Oberfläche. Sie bilden die erste Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit, Salzwasser, Chemikalien und mechanische Belastungen. Versagt dieses Schutzsystem, kann Korrosion die Stahlstruktur angreifen - mit teuren Reparaturen, Produktionsausfällen oder im schlimmsten Fall sicherheitsrelevanten Folgen.

Entsprechend vorsichtig gehen Betreiber mit neuen Produkten um. Niemand möchte ein Beschichtungssystem einsetzen, dessen Langzeitverhalten unbekannt ist. Für Hersteller bedeutet das: Neue Technologien müssen nicht nur im Labor überzeugen, sondern ihre Leistungsfähigkeit auch unter realen Einsatzbedingungen nachweisen.

Damit beginnt ein Entwicklungsprozess, der deutlich länger dauert, als viele Beobachter vermuten.

Laborergebnisse sind nur der Anfang

Moderne Materialforschung kann heute innerhalb kurzer Zeit neue Formulierungen entwickeln und deren Eigenschaften im Labor untersuchen. Für industrielle Anwendungen reicht das jedoch nicht aus.

Laborversuche erfolgen unter kontrollierten Bedingungen. Die Realität sieht deutlich komplexer aus. Offshore-Anlagen sind über Jahre Salzwasser, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Im Bergbau kommen Staub, Abrieb und aggressive Chemikalien hinzu. Jede Anwendung stellt andere Anforderungen an eine Beschichtung.

Deshalb schließen sich an Laboruntersuchungen zahlreiche weitere Prüfungen an. Korrosionstests, Haftungsprüfungen, Witterungssimulationen und Salznebelversuche liefern zusätzliche Erkenntnisse. Dennoch beantworten auch sie nicht die entscheidende Frage: Wie verhält sich ein Produkt nach Monaten oder Jahren im praktischen Einsatz?

Feldtests liefern die entscheidenden Antworten

Genau deshalb nehmen Feldversuche in der Beschichtungsindustrie eine so wichtige Rolle ein. Neue Produkte werden auf realen Anlagen eingesetzt und über längere Zeiträume beobachtet. Erst dort zeigt sich, wie sich das Zusammenspiel aus Material, Untergrund und Umwelteinflüssen tatsächlich entwickelt.

Diese Phase lässt sich kaum beschleunigen. Korrosion ist ein Prozess, der Zeit benötigt. Wer wissen möchte, ob eine Beschichtung langfristig schützt, muss sie auch langfristig beobachten.

Die Dauer solcher Tests erklärt, warum viele Materialinnovationen deutlich später auf den Markt kommen, als erste Forschungsergebnisse vermuten lassen. Was von außen manchmal wie langsame Entwicklung aussieht, ist in Wirklichkeit ein wesentlicher Bestandteil der industriellen Qualitätssicherung.

Warum AkzoNobel auf langfristige Validierung setzt

Ein Beispiel dafür liefert AkzoNobel N.V. (ISIN: NL0013267909). Der niederländische Konzern gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Industrie- und Schutzbeschichtungen. Produkte wie Interzone 954 werden in anspruchsvollen Bereichen wie Offshore-Windkraft, Öl- und Gasförderung, Bergbau oder Infrastruktur eingesetzt.

Gerade weil diese Beschichtungen häufig über Jahrzehnte zuverlässig funktionieren müssen, unterliegen neue Produktentwicklungen umfangreichen Validierungsprozessen. Bevor eine veränderte Formulierung weltweit eingeführt wird, prüfen Hersteller deren Verhalten unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen.

Dieser Aufwand erklärt, warum Innovation in der Beschichtungsbranche meist schrittweise erfolgt. Bewährte Produkte werden gezielt weiterentwickelt, anstatt sie vollständig zu ersetzen. Für Betreiber bedeutet das ein geringeres Risiko, da bestehende Erfahrungen und Zulassungen möglichst weit erhalten bleiben.

EcoSPARC zeigt, wie Kommerzialisierung in der Praxis aussieht

Genau diesen Weg ist Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) mit seinem Graphen-Additiv EcoSPARC gegangen. Nach Unternehmensangaben wurde die Technologie über mehr als sechs Jahre entwickelt. Darauf folgte eine Feldtestphase von mehr als 21 Monaten, bevor AkzoNobel im Mai 2026 die kommerzielle Einführung einer EcoSPARC-optimierten Version von Interzone 954 ankündigte.

Bemerkenswert ist dabei weniger die Dauer selbst als das, was sie über den Industrialisierungsprozess aussagt. Die Entwicklung eines neuen Materials endet nicht mit erfolgreichen Laborergebnissen. Erst wenn Industriepartner das Produkt unter realen Bedingungen validieren und anschließend in ihr Portfolio übernehmen, beginnt die eigentliche Kommerzialisierung.

Parallel arbeitet Sparc Technologies mit HydroGraph Clean Power Inc. (ISIN: CA44888K2XXX) zusammen. Während HydroGraph die Herstellung von hochreinem Graphen übernimmt, konzentriert sich Sparc auf dessen Integration in industrielle Beschichtungssysteme. Damit entsteht eine Wertschöpfungskette, die Forschung, Materialproduktion und Anwendung miteinander verbindet.

Innovation braucht manchmal vor allem Geduld

Neue Technologien werden häufig mit schnellen Durchbrüchen verbunden. In der industriellen Materialentwicklung verläuft Fortschritt meist deutlich unspektakulärer. Produkte werden getestet, angepasst, erneut geprüft und erst nach erfolgreicher Validierung auf den Markt gebracht.

Gerade darin liegt jedoch eine der größten Stärken dieses Entwicklungsprozesses. Betreiber erhalten Lösungen, deren Eigenschaften nicht nur theoretisch beschrieben, sondern unter realen Bedingungen überprüft wurden.

Die Geschichte moderner Beschichtungen zeigt deshalb eindrucksvoll, dass Innovation selten über Nacht entsteht. Oft entscheidet nicht die Geschwindigkeit der Entwicklung über den Erfolg einer Technologie, sondern die Geduld, mit der sie den Weg vom Labor bis in den industriellen Alltag zurücklegt.

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Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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