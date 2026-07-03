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AUSTRALIEN
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Small- & Micro Cap Investment
03.07.2026 05:58 Uhr
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Warum sich Australien gerade jetzt zu einem der spannendsten Standorte für die Kommerzialisierung von Graphen entwickelt

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Vor gut zwanzig Jahren wurde Graphen erstmals isoliert. Seitdem galt das Material aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften als einer der vielversprechendsten Werkstoffe der modernen Materialforschung. Tausende wissenschaftliche Veröffentlichungen, zahlreiche Patente und Milliardeninvestitionen folgten. Dennoch blieb lange eine entscheidende Frage offen: Wann gelingt der Schritt aus dem Forschungslabor in den industriellen Alltag?

Diese Frage scheint heute wichtiger denn je. Weltweit arbeiten Unternehmen daran, Graphen nicht nur herzustellen, sondern in großem Maßstab wirtschaftlich einzusetzen. Auffällig ist dabei, dass sich Australien zunehmend als einer der spannendsten Standorte für diese Entwicklung etabliert. Mehrere börsennotierte Unternehmen verfolgen unterschiedliche Strategien - von der Materialproduktion über Bauanwendungen bis hin zu industriellen Schutzbeschichtungen.

Der Graphen-Markt verändert sich

In den ersten Jahren nach der Entdeckung von Graphen konzentrierte sich die Forschung vor allem auf die außergewöhnlichen Materialeigenschaften. Das nur eine Atomlage dicke Kohlenstoffmaterial besitzt eine hohe Festigkeit, gute elektrische Leitfähigkeit und interessante Barriereeigenschaften. Entsprechend vielfältig waren die diskutierten Einsatzmöglichkeiten - von Batterien über Elektronik bis hin zu Verbundwerkstoffen.

Heute verschiebt sich der Fokus zunehmend auf die industrielle Umsetzung. Unternehmen fragen weniger, welche Eigenschaften Graphen besitzt, sondern vielmehr, wie sich das Material zuverlässig produzieren, in bestehende Produkte integrieren und wirtschaftlich vermarkten lässt. Genau an dieser Stelle entstehen derzeit zahlreiche Kooperationen zwischen Materialherstellern, Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen.

First Graphene setzt auf skalierbare Produktion und industrielle Anwendungen

Ein Beispiel für diesen Ansatz ist First Graphene Ltd. (ISIN: AU000000FGR3). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung hochwertiger Graphenprodukte und verfügt nach Unternehmensangaben über Produktionskapazitäten von bis zu 100 Tonnen pro Jahr - ein Wert, der im Graphen-Sektor als außergewöhnlich gilt.

Parallel arbeitet First Graphene daran, das Material in unterschiedlichen Industrien zu etablieren. Dazu gehören unter anderem Zement, Baustoffe, Verbundmaterialien, Brandschutz und Thermoplaste. Projekte mit Unternehmen wie FP McCann oder Breedon zeigen, dass der Schwerpunkt inzwischen auf konkreten industriellen Anwendungen liegt. Ziel ist es, Graphen nicht als Spezialmaterial für Nischenmärkte zu positionieren, sondern als Zusatzstoff für etablierte Industrieprodukte.

Sparc Technologies verfolgt einen anderen Weg

Sparc Technologies Ltd. (ISIN: AU0000115750) setzt dagegen auf ein anderes Geschäftsmodell. Das Unternehmen produziert Graphen nicht selbst, sondern entwickelt mit EcoSPARC ein Additiv, das bestehende Schutzbeschichtungen leistungsfähiger machen soll.

Der Ansatz basiert auf der Idee, vorhandene Produkte gezielt weiterzuentwickeln, anstatt vollständig neue Beschichtungssysteme zu schaffen. Dadurch können Hersteller ihre bestehenden Produktionsprozesse weitgehend beibehalten. Nach mehr als sechs Jahren Entwicklungsarbeit und über 21 Monaten Feldtests kündigte AkzoNobel N.V. (ISIN: NL0013267909) im Mai 2026 die Markteinführung einer EcoSPARC-optimierten Version seiner bewährten Schutzbeschichtung Interzone 954 an. Parallel arbeitet Sparc mit HydroGraph Clean Power Inc. (ISIN: CA44888K2XXX) zusammen, um Graphen für wasserbasierte und lösemittelhaltige Beschichtungen weiterzuentwickeln.

Gemeinsames Ziel, unterschiedliche Strategien

Obwohl First Graphene und Sparc Technologies unterschiedliche Geschäftsmodelle verfolgen, zeigen beide Unternehmen eine Entwicklung, die derzeit den gesamten Graphen-Sektor prägt. Während First Graphene den Schwerpunkt auf Produktion und industrielle Lieferfähigkeit legt, konzentriert sich Sparc auf die Integration von Graphen in bestehende Produkte internationaler Industriepartner.

Beide Strategien verdeutlichen zugleich, wie sich der Markt verändert hat. Der Erfolg neuer Graphen-Unternehmen hängt heute weniger von spektakulären Materialeigenschaften ab als von der Fähigkeit, reale Industrieprobleme zu lösen und bestehende Lieferketten einzubinden.

Australien entwickelt sich zu einem wichtigen Innovationsstandort

Dass gleich mehrere australische Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen der Graphen-Wertschöpfung aktiv sind, ist kein Zufall. Das Land verfügt über eine starke Rohstoffindustrie, eine enge Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Unternehmen sowie langjährige Erfahrung bei der Entwicklung neuer Werkstoffe für den Einsatz in Bergbau, Infrastruktur und Energie.

Ob sich Australien langfristig als globales Zentrum der Graphen-Kommerzialisierung etabliert, bleibt abzuwarten. Die aktuellen Entwicklungen zeigen jedoch, dass sich die Branche zunehmend von der Grundlagenforschung entfernt und konkrete industrielle Anwendungen in den Mittelpunkt rücken. Genau dieser Übergang dürfte darüber entscheiden, welche Unternehmen sich in den kommenden Jahren dauerhaft am Markt etablieren können.

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Quellen:
https://firstgraphene.net/
https://clients3.weblink.com.au/pdf/SPN/03086636.pdf
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/24/3261101/0/en/HydroGraph-and-Sparc-Technologies-Team-Up-to-Commercialize-Graphene-Enhanced-Coatings-for-Global-Infrastructure-Protection.html
https://www.akzonobel.com/en/products-and-services/protective-coatings/interzone-954

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sparc Technologies Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sparc Technologies Limited" oder "Nebenwerte".

Sparc Technologies Limited
Land: Australien
ISIN: AU0000115750
https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

Disclaimer/Risikohinweis Sparc Technologies Limited
Interessenkonflikte: Mit Sparc Technologies Limited existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Sparc Technologies Limited. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Sparc Technologies Limited können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Sparc Technologies Limited einsehen: https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
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Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

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Enthaltene Werte: AU000000FGR3,NL0013267909,AU0000115750

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