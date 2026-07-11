"Die Sonne liefert jeden Tag genug Energie": Warum Forscher Wasserstoff völlig neu denken

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Die Sonne schickt der Erde jeden Tag eine Energiemenge, die den weltweiten Bedarf um ein Vielfaches übersteigt. Aus physikalischer Sicht herrscht also kein Energiemangel. Die eigentliche Herausforderung besteht vielmehr darin, diese Energie effizient einzufangen, umzuwandeln und dann genau dort verfügbar zu machen, wo sie benötigt wird.

Diese Erkenntnis verändert zunehmend auch die Diskussion über grünen Wasserstoff. Während sich viele Projekte auf den Ausbau von Elektrolyseuren oder neuer Energieinfrastruktur konzentrieren, verfolgen einige Forschungsteams inzwischen eine grundlegend andere Idee: Vielleicht liegt der nächste Entwicklungsschritt nicht darin, mehr Technik zwischen Sonne und Wasserstoff zu schalten - sondern weniger.

Die Natur zeigt seit Millionen Jahren einen anderen Weg

Wer verstehen möchte, warum Forscher heute über völlig neue Wasserstoffverfahren nachdenken, muss zunächst einen Blick auf die Natur werfen.

Pflanzen betreiben seit Millionen Jahren Photosynthese. Sie nutzen Sonnenlicht unmittelbar, um chemische Energie aufzubauen - ganz ohne Stromleitungen, Transformatoren oder komplexe technische Anlagen. Die Energie der Sonne wird direkt in eine chemische Reaktion überführt.

Natürlich lässt sich dieser biologische Prozess nicht einfach auf industrielle Anwendungen übertragen. Dennoch dient er vielen Wissenschaftlern als Inspiration. Die zentrale Frage lautet: Lässt sich Sonnenenergie ähnlich direkt nutzen, um einen Energieträger wie Wasserstoff herzustellen?

Genau aus dieser Überlegung entstand ein Forschungsfeld, das in den vergangenen Jahren deutlich an Dynamik gewonnen hat.

Wenn Sonnenlicht die Reaktion selbst antreibt

Im Mittelpunkt steht die sogenannte photokatalytische Wasserspaltung, im Englischen Photocatalytic Water Splitting. Das Verfahren verfolgt einen anderen Ansatz als viele bekannte Wasserstofftechnologien.

Statt Sonnenlicht zunächst in elektrischen Strom umzuwandeln, nutzt ein spezieller Photokatalysator die Strahlungsenergie direkt, um Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Das Sonnenlicht liefert damit unmittelbar die Energie für die chemische Reaktion.

Genau diese Idee beschreibt Sparc Hydrogen in seiner aktuellen Unternehmenspräsentation mit einem einzigen Satz:

"Sunlight is the only energy input driving the reaction."

Übersetzt bedeutet das:

"Sonnenlicht ist der einzige Energieeinsatz, der die Reaktion antreibt."

Dieser Satz beschreibt weniger ein fertiges Industrieprodukt als vielmehr einen grundlegenden Perspektivwechsel. Die Sonne wird nicht länger ausschließlich als Stromquelle betrachtet, sondern als unmittelbarer Antrieb einer chemischen Reaktion.

Die Physik bleibt dieselbe - der Weg verändert sich

Aus physikalischer Sicht bleibt das Ziel unverändert: Wasser soll in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt werden. Neu ist jedoch die Art, wie die dafür notwendige Energie bereitgestellt wird.

Bisher dominieren Verfahren, bei denen Sonnen- oder Windenergie zunächst elektrischen Strom erzeugen. Dieser Strom wird anschließend genutzt, um Wasserstoff herzustellen.

Die photokatalytische Wasserspaltung überspringt einen Teil dieses Prozesses. Sie versucht, die Energie der Sonne unmittelbar für die chemische Reaktion einzusetzen. Dadurch verschiebt sich auch der Forschungsschwerpunkt. Im Mittelpunkt stehen nicht größere Anlagen oder leistungsfähigere Stromsysteme, sondern Materialien, die Sonnenlicht möglichst effizient in chemische Energie umwandeln können.

Gerade deshalb spielt die Materialwissenschaft bei dieser Technologie eine zentrale Rolle.

Sparc Hydrogen arbeitet an der nächsten Entwicklungsstufe

Mit Sparc Hydrogen verfolgen Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750), Fortescue Ltd (ISIN: AU000000FMG4) und die University of Adelaide genau diesen Forschungsansatz.

Im Zentrum steht die Entwicklung eines Solarreaktors, der konzentriertes Sonnenlicht und neuartige Photokatalysatoren kombiniert. Ziel ist es, die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in Wasserstoff unter realen Bedingungen weiterzuentwickeln.

Dabei befindet sich das Projekt bereits jenseits der reinen Theorie. Am Roseworthy Campus der University of Adelaide betreibt Sparc Hydrogen eine Pilotanlage, in der unterschiedliche Reaktorkonzepte und Photokatalysatoren unter praktischen Bedingungen untersucht werden. Der Schwerpunkt liegt inzwischen auf der Frage, wie sich die Technologie langfristig skalieren und industriell einsetzen lässt.

Gerade dieser Übergang vom Labor zur Pilotanlage gilt bei neuen Energietechnologien als entscheidender Entwicklungsschritt.

Die spannendsten Fragen sind noch unbeantwortet

Ob sich die photokatalytische Wasserspaltung langfristig neben etablierten Verfahren behaupten kann, lässt sich heute noch nicht beantworten. Wie bei vielen neuen Energietechnologien werden erst die kommenden Jahre zeigen, welche Lösungen sich im industriellen Maßstab durchsetzen.

Unabhängig davon zeigt die aktuelle Forschung bereits einen interessanten Trend. Immer häufiger suchen Wissenschaftler nicht nach aufwendigeren Systemen, sondern nach intelligenteren Wegen, vorhandene Energie zu nutzen.

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Innovation. Nicht darin, immer mehr Technik zwischen Sonne und Wasserstoff zu stellen - sondern die Energie der Sonne möglichst direkt für die chemische Reaktion einzusetzen.

Die Sonne liefert ihre Energie schließlich jeden Tag. Die entscheidende Frage lautet deshalb weniger, ob genügend Energie vorhanden ist. Spannender ist, wie direkt wir lernen, sie zu nutzen.

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Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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