"Drop-in statt Disruption": Warum Graphen bestehende Produkte verbessert statt sie zu ersetzen

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Wenn von neuen Technologien die Rede ist, fällt häufig ein Begriff: Disruption. Junge Unternehmen wollen bestehende Produkte ersetzen, ganze Branchen verändern oder etablierte Geschäftsmodelle auf den Kopf stellen. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein anderes Bild. Viele der erfolgreichsten Innovationen setzen sich nicht durch, weil sie alles neu machen - sondern weil sie bestehende Lösungen gezielt verbessern.

Genau dieses Prinzip lässt sich derzeit im Graphen-Markt beobachten. Nach Jahren intensiver Forschung verschiebt sich der Schwerpunkt zunehmend von spektakulären Materialeigenschaften hin zu einer deutlich pragmatischeren Frage: Wie lässt sich Graphen in bestehende Industrieprodukte integrieren, ohne Produktionsprozesse grundlegend zu verändern?

Die Industrie bevorzugt Evolution statt Revolution

Industrieunternehmen investieren über Jahrzehnte in Produktionsanlagen, Lieferketten und bewährte Produkte. Neue Technologien müssen sich deshalb nicht nur technisch bewähren, sondern sich auch wirtschaftlich in bestehende Prozesse einfügen.

Gerade in sicherheitskritischen Branchen wie Offshore, Energie, Bergbau oder Chemie werden etablierte Produkte nur selten vollständig ersetzt. Stattdessen werden bestehende Systeme Schritt für Schritt weiterentwickelt. Dieses Vorgehen reduziert Risiken, erleichtert Zertifizierungen und ermöglicht eine deutlich schnellere Einführung neuer Technologien.

Für junge Materialunternehmen bedeutet das eine wichtige Erkenntnis: Der wirtschaftliche Erfolg hängt oft weniger von einer bahnbrechenden Erfindung ab als von der Fähigkeit, sich in bestehende Wertschöpfungsketten einzufügen.

Genau deshalb rückt der "Drop-in"-Ansatz in den Mittelpunkt

In der Materialwissenschaft hat sich dafür ein Begriff etabliert: "Drop-in". Gemeint sind Technologien, die vorhandene Produkte verbessern, ohne dass Kunden ihre Produktionsprozesse grundlegend anpassen müssen.

Gerade im Beschichtungsmarkt besitzt dieser Ansatz besondere Bedeutung. Betreiber von Offshore-Anlagen, Raffinerien oder Bergwerken verlassen sich auf Produkte, die ihre Leistungsfähigkeit über viele Jahre nachgewiesen haben. Entsprechend hoch sind die Hürden für neue Beschichtungssysteme.

Ein Additiv, das sich in bestehende Produkte integrieren lässt, kann unter diesen Voraussetzungen deutlich einfacher eingeführt werden als eine vollständig neue Beschichtungsplattform. Dadurch verlagert sich die Innovation vom Austausch ganzer Systeme hin zur gezielten Verbesserung bewährter Produkte.

AkzoNobel zeigt, wie Innovation in etablierten Märkten funktioniert

Ein Beispiel für diesen Ansatz liefert AkzoNobel N.V. (ISIN: NL0013267909). Der niederländische Konzern zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Industrie- und Schutzbeschichtungen und beliefert Kunden aus den Bereichen Offshore, Energie, Infrastruktur und Bergbau.

Mit Interzone 954 verfügt das Unternehmen über eine Schutzbeschichtung, die seit mehr als 25 Jahren weltweit eingesetzt wird. Anstatt dieses etablierte Produkt vollständig zu ersetzen, entschied sich AkzoNobel dafür, die bestehende Formulierung gezielt weiterzuentwickeln.

Genau dieser Schritt verdeutlicht, wie Innovation in vielen Industrien tatsächlich entsteht. Neue Materialien werden nicht zwangsläufig in völlig neuen Produkten eingesetzt. Häufig entfalten sie ihren größten Nutzen dort, wo sie bewährte Systeme leistungsfähiger machen.

EcoSPARC folgt genau diesem Prinzip

Diesen Weg verfolgt auch Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) mit seinem Graphen-Additiv EcoSPARC. Das Unternehmen entwickelt keine eigene Beschichtungsmarke für den Weltmarkt, sondern konzentriert sich darauf, bestehende Produkte internationaler Hersteller gezielt zu verbessern.

Nach Angaben des Unternehmens flossen mehr als sechs Jahre Entwicklungsarbeit in die Technologie. Hinzu kamen Feldtests über mehr als 21 Monate, bevor AkzoNobel im Mai 2026 die kommerzielle Einführung einer EcoSPARC-optimierten Version von Interzone 954 ankündigte.

Parallel arbeitet Sparc mit HydroGraph Clean Power Inc. (ISIN: CA44888K2XXX) zusammen. Während HydroGraph hochreines Graphen liefert, konzentriert sich Sparc auf dessen Integration in industrielle Beschichtungssysteme. Damit entsteht eine Arbeitsteilung entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Materialproduktion bis zur späteren Anwendung.

Der Erfolg entscheidet sich nicht im Labor

Viele Diskussionen über Graphen drehen sich noch immer um Festigkeit, Leitfähigkeit oder andere Materialeigenschaften. Für Industrieunternehmen stehen jedoch häufig ganz andere Fragen im Vordergrund: Lässt sich die neue Technologie in bestehende Prozesse integrieren? Bleiben Produktionsabläufe unverändert? Und entstehen daraus messbare Vorteile im täglichen Betrieb?

Genau hier liegt der eigentliche Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Entdeckung und einer erfolgreichen industriellen Innovation. Nicht jede neue Technologie muss eine Branche vollständig verändern. Oft reicht es aus, ein bewährtes Produkt ein Stück besser zu machen.

Der aktuelle Graphen-Markt scheint sich genau in diese Richtung zu entwickeln. Statt auf spektakuläre Umbrüche setzen viele Unternehmen inzwischen auf kontinuierliche Verbesserungen bestehender Systeme. Gerade dieser evolutionäre Ansatz könnte sich langfristig als einer der wichtigsten Gründe dafür erweisen, warum Graphen zunehmend den Weg aus dem Labor in die industrielle Praxis findet.

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Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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