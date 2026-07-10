© Foto: KI-generiert mit DALL-EDie industrielle Produktion verändert sich rasant. Raumfahrt, Luftfahrt und Verteidigung brauchen Bauteile, die schneller, flexibler und präziser gefertigt werden können. Genau hier kommt Velo3D ins Spiel. Das US-Unternehmen ist kein klassischer Rüstungskonzern. Velo3D baut industrielle Metall-3D-Drucker. Die Maschinen der Sapphire-Familie sollen hochkomplexe Bauteile herstellen, die mit traditionellen Verfahren schwer oder teuer zu produzieren sind. Damit wird Velo3D zu einem möglichen Schaufelverkäufer für Aerospace, Defense, Raumfahrt und kritische Lieferketten. Besonders spannend ist der Kontakt zur US-Armee. Im Januar meldete Velo3D eine Partnerschaft mit dem U.S. Army DEVCOM Ground …
Enthaltene Werte: US5398301094,US6668071029,DE0007030009,US92259N3026Den vollständigen Artikel lesen
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