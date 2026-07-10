483 Gramm Gold pro Tonne: Bohrsensation trifft Kupfer-Spin-off mit US-Regierung: Diese Gold-Aktie hat zwei Asse im Ärmel

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Hochgradiges Gold im Golden Triangle, eine genehmigte 2.500-Tonnen-Mühle, 190 Mio. CAD Cash und ein Kupfer-Projekt mit Washington als Miteigentümer: Bei Cambria Gold laufen gleich mehrere Kurstreiber zusammen.

- ADVERTORIAL / WERBUNG - Im Auftrag von Cambria Gold Mines (WKN: A422L6)

483 Gramm Gold pro Tonne. Nein, das ist kein Tippfehler. Fast ein halbes Kilo Gold - in einer einzigen Tonne Gestein. Zur Einordnung: Viele Goldminen auf dieser Welt arbeiten mit 1 bis 2 Gramm pro Tonne profitabel. Genau so ein Ausnahme-Treffer wurde jetzt aus dem Golden Triangle in British Columbia gemeldet, einer der goldreichsten Regionen Nordamerikas.

Und das ist erst die halbe Geschichte. Denn dasselbe Unternehmen sitzt zusätzlich auf einem riesigen Kupfer-Gold-Projekt in den USA - und zwar gemeinsam mit der US-Bundesregierung als Miteigentümer. Dieses Projekt soll in Kürze als eigenständige Gesellschaft an eine US-Börse gebracht werden. Zwei heiße Storys, eine Aktie - das sehen Sie an der Börse nicht alle Tage.



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Die Rede ist von Cambria Gold Mines (ISIN: CA1320631080 | WKN: A422L6) - einem Unternehmen, das mit fertiger Goldmühle, prall gefüllter Kasse und einem hochkarätigen Management gerade eine der spannendsten Neubewertungsstorys Nordamerikas schreibt. Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit. Es lohnt sich.

- Advertorial/Werbung -

Auftraggeber Cambria Gold Mines (WKN A422L6)

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Fast ein halbes Kilo Gold pro Tonne: Der Bohrtreffer, der aufhorchen lässt

Am 9. Juni 2026 meldete das Unternehmen die ersten Ergebnisse seiner Untertage-Infill-Bohrungen im Premier-Gebiet - und die haben es in sich: 19,82 Gramm Gold pro Tonne über 5,0 Meter sowie sagenhafte 483,0 Gramm Gold pro Tonne über 1,0 Meter, erbohrt in der sogenannten Prew Zone.

Warum ist das so wichtig? Infill-Bohrungen sollen bestehende Ressourcen bestätigen und in höhere Sicherheitskategorien überführen. Wenn dabei gleich zum Auftakt solche Spitzenwerte fallen, ist das ein starkes Indiz dafür, dass der Goldschatz im Boden real ist - und dass die Mühle künftig mit hochwertigem Erz gefüttert werden kann. Genau daran war das frühere Management einst gescheitert. Doch dazu gleich mehr.

Gleich die ersten Untertage-Infill-Bohrungen an der Prew Zone lieferten bis zu 483 g/t Gold - Quelle: Cambria Gold Mines, Pressemitteilung vom 9. Juni 2026

Der Kupfer-Joker: Ein Spin-off mit der US-Regierung als Partner

Kommen wir zum zweiten Ass im Ärmel. Cambria Gold Mines (ISIN: CA1320631080 | WKN: A422L6) besitzt mit Mount Margaret ein gewaltiges Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im US-Bundesstaat Washington. Lange schlummerte dieses Asset unbeachtet in der Bilanz - bis jetzt.

Die Eckdaten der historischen Ressource lassen die Dimension erahnen: rund 577 Millionen Tonnen Kupfer-Gold-Mineralisierung mit einem historischen Gehalt von etwa 0,72% Kupferäquivalent, bislang nur bis in Tiefen von 250 bis 300 Metern erbohrt - mehrere Bohrlöcher endeten sogar noch in der Mineralisierung. Auf diese historischen Zahlen sollten sich Anleger zwar nicht im Sinne des modernen NI-43-101-Standards verlassen, die Größenordnung aber ist unübersehbar.

Der eigentliche Clou: Das Projekt wird gemeinsam mit der US-Bundesregierung gehalten. In Zeiten, in denen Washington die heimische Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie Kupfer zur nationalen Priorität erklärt hat, ist das ein Standortvorteil, den man mit Geld kaum kaufen kann. Das Management berichtet von wachsendem Interesse und hohem Tempo auf Seiten der US-Administration.

Jetzt soll Mount Margaret in eine eigenständige, auf die USA fokussierte Gesellschaft ausgegliedert und separat an die Börse gebracht werden - Cambria bliebe dabei wesentlicher Anteilseigner. Weitere Details zum Spin-off wurden vom Unternehmen bereits in Aussicht gestellt. Für Aktionäre bedeutet das: Der Kupfer-Schatz, der in der aktuellen Bewertung bislang kaum eine Rolle spielt, könnte schon bald einen eigenen, sichtbaren Börsenwert bekommen.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

Wie ernst es dem Unternehmen damit ist, zeigt eine Personalie vom 23. Juni 2026: Mit Cleveland Rueckert wurde eigens ein Vice President (USA) für Mount Margaret installiert. Rueckert war zuletzt Head of Investor Relations beim Branchenriesen Barrick, davor viele Jahre Aktienanalyst bei der UBS - und er ist Bergmann in siebter Generation, Nachfahre eines Mitgründers der legendären Minengesellschaft Phelps Dodge. Solche Leute heuert man nicht für ein Projekt an, das in der Schublade bleiben soll.

Das Fundament: Eine fertige Mühle, wo andere erst Jahre bauen müssen

Was diese Doppel-Story so belastbar macht, ist das Fundament dahinter. Während die meisten Explorer erst Jahre und dreistellige Millionenbeträge investieren müssten, bevor überhaupt Verarbeitungsinfrastruktur steht, ist bei Cambria das Herzstück längst gebaut: eine moderne, bereits genehmigte Mühle mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Tag - samt Tailings-Anlage, Wasseraufbereitung und untertägiger Erschließung.

Das verkürzt den Weg zur möglichen Produktion drastisch und senkt das Kapitalrisiko. Und es eröffnet eine strategische Option, die weit über ein Ein-Minen-Modell hinausgeht: In einer der rohstoffreichsten Regionen Nordamerikas könnte diese Mühle perspektivisch auch Erz aus anderen Projekten der Nachbarschaft verarbeiten - und damit zum regionalen Knotenpunkt werden.

einen Vorsprung von Jahren - Quelle: Cambria Gold Mines

Red Mountain: Das Herzstück mit fast 9 Gramm Gold pro Tonne

Gefüttert werden soll die Mühle vor allem von Red Mountain - aus Sicht von CEO Robert McLeod eines der besten unentwickelten untertägigen Goldprojekte Kanadas. Die Zahlen sprechen für sich:

mehr als 540.000 Unzen Gold in der höchsten Sicherheitskategorie Measured

Gold in der höchsten Sicherheitskategorie Measured nahezu 800.000 Unzen in den Kategorien Measured plus Indicated

in den Kategorien Measured plus Indicated knapp 9 g/t Gold im hochgradigen Kernbereich

Gold im hochgradigen Kernbereich außergewöhnlich breite mineralisierte Zonen für die ersten beiden Produktionsjahre

Gerade die Mächtigkeit der Zonen ist entscheidend: Es geht nicht nur um hohe Grade, sondern darum, nennenswerte Tonnagen effizient zu fördern. Der Plan sieht rund 1.500 Tonnen pro Tag aus Red Mountain vor, ergänzt um etwa 500 Tonnen pro Tag aus den Lagerstätten des Premier-Gebiets - zusammen exakt passend zur bestehenden Mühle. Hochgrad als Gewinnmotor, Tonnage als Stabilitätsanker: Das ist die neue Cambria-Formel.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

Neustart mit klarem Plan: Aus Ascot wird Cambria

Vielleicht kennen einige von Ihnen die Vorgeschichte: Cambria Gold hieß früher Ascot Gold Mines - und Ascot ist an genau dieser Mühle einst gescheitert. Der Grund war nicht fehlendes Gold, sondern ein Planungsfehler: Die Anlage wurde nicht ausreichend mit passendem Erz versorgt, weil die Geologie zu optimistisch interpretiert wurde. Ein teurer, aber lehrreicher Fehler.

Der Neustart hat es dafür in sich: Hinter der Rekapitalisierung steht die Fiore Group um Bergbau-Milliardär Frank Giustra, dazu Partner wie Ryan Weymark und Shawn Khunkhun. CEO Robert McLeod stammt aus Stewart, also direkt aus der Projektregion, und kennt Red Mountain wie kaum ein Zweiter - er war früher CEO von IDM Mining, jener Gesellschaft, die das Projekt einst entwickelte. Seine Kernthese: Das wertvollste Asset des Unternehmens wurde unter dem alten Management schlicht nicht konsequent entwickelt. Genau das ändert er jetzt.

Erst Ende Juni wurde zudem das Board mit Joe Driscoll, Paul Saxton und Ryan Weymark um weitere erfahrene Bergbau-Köpfe verstärkt. Aus Fehlern gelernt, Team aufgerüstet, Prioritäten neu geordnet - so sieht ein Turnaround aus, der diesen Namen verdient.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

190 Millionen CAD in der Kasse - und Investoren, die es wissen müssen

Die beste Story nützt nichts ohne Kapital. Auch hier liefert Cambria Gold Mines (ISIN: CA1320631080 | WKN: A422L6): Insgesamt rund 190 Millionen CAD wurden nach Unternehmensangaben eingesammelt. Altlasten von rund 80 Millionen CAD an unbesicherten Verbindlichkeiten wurden mit deutlichem Abschlag bereinigt - ein harter, aber notwendiger Schnitt für den echten Neuanfang.

Ein Blick auf die Geldgeber zeigt, welches Vertrauen die neue Mannschaft genießt: Neben zurückgekehrten Ankerinvestoren stiegen unter anderem Franklin Templeton Funds sowie die private peruanische Unternehmerfamilie hinter der großen Goldmine Poderosa ein. Solche Adressen prüfen nicht die Hochglanzfolien, sondern die Umsetzbarkeit. Bemerkenswert: Aus dem Investorenkreis kam ausdrücklich der Rat, lieber zu viel als zu wenig Kapital aufzunehmen - ein Qualitätsmerkmal, das im Junior-Sektor Seltenheitswert hat.

Zusätzliche Schlagkraft schlummert in den Warrants: Bei einem Ausübungspreis von 0,85 CAD liegen sie tief im Geld und könnten bei Ausübung weitere rund 120 Millionen CAD in die Kasse spülen. Strategische Flexibilität, die im Bergbau buchstäblich Gold wert ist.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

Gold über 4.000 Dollar: Das Umfeld könnte kaum besser passen

Ein Punkt, der in dieser Gemengelage gerne übersehen wird: das Preisumfeld. Gold notiert aktuell über der Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze - und damit trotz der Korrektur vom Januar-Rekordhoch auf einem historisch außergewöhnlich hohen Niveau. Zentralbankkäufe, geopolitische Spannungen und Inflationssorgen stützen den Markt strukturell.

Für einen Entwickler mit hochgradigem Erz und bereits bezahlter Mühle bedeutet das: Jede Unze, die künftig produziert wird, trifft auf ein Preisniveau, von dem Minenbetreiber vor wenigen Jahren nur träumen konnten. Der operative Hebel auf den Goldpreis ist bei Aktien wie dieser traditionell um ein Vielfaches größer als beim Metall selbst - in beide Richtungen, wohlgemerkt.

Trotz Korrektur vom Rekordhoch notiert Gold weiter über 4.000 US-Dollar je Unze - ein komfortables Umfeld für angehende Produzenten - Quelle: TradingView

Der Fahrplan bis zur Produktion - und die Risiken, die Sie kennen sollten

Die Roadmap ist abgesteckt: Ressourcenumwandlungsbohrungen im Premier-Gebiet laufen bereits - siehe die Sensationsergebnisse von der Prew Zone. Parallel treibt das Unternehmen den Genehmigungsprozess voran, bereitet den Bau der rund 23 Kilometer langen Zufahrtsstraße zu Red Mountain vor (geschätzte Kosten: etwa 40 Millionen CAD) und arbeitet an einer aktualisierten Machbarkeitsstudie. Innerhalb von etwa zwei bis drei Jahren soll eine substanzielle Goldproduktion möglich werden.

Erfreulich offen spricht das Management dabei über die Risiken - und das ist ein Gütesiegel, denn wer im Bergbau nur über Chancen redet, macht sich unglaubwürdig. Konkret benannt werden das Ausführungsrisiko beim Straßenbau im alpinen Gelände sowie extreme Schneefälle, die in dieser Region auftreten können. Um Letzteres zu entschärfen, prüft das Team sogar den Einsatz einer Luftseilbahn für den Materialtransport - ein unkonventioneller, aber durchdachter Ansatz, der zeigt, dass hier mit regionaler Realität statt mit Schönwetter-Planung gearbeitet wird.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

Für Anleger heißt das: Der Newsflow-Kalender ist prall gefüllt. Weitere Bohrergebnisse, Baufortschritte, die Machbarkeitsstudie - und natürlich die Details zum Mount-Margaret-Spin-off. Jeder dieser Katalysatoren hat das Potenzial, die Neubewertung weiter zu befeuern.

Golden Triangle: Beste Nachbarschaft - und eine Mühle als strategischer Trumpf

Cambria sitzt nicht irgendwo, sondern mitten im Herzen des Golden Triangle - umgeben von bekannten Namen wie Dolly Varden, Contango ORE und Scottie Resources. Die eigenen Projekte liegen auf den Vertragsgebieten der Nisga'a Nation, mit der das Unternehmen eine enge, gewachsene Partnerschaft pflegt. In Nordamerika entscheidet die Qualität solcher Beziehungen oft maßgeblich über Genehmigungen und Baufortschritt - hier hat Cambria durch die lokale Verwurzelung von CEO McLeod einen echten Heimvorteil.

Und dann ist da noch die strategische Langfrist-Fantasie: Eine genehmigte Mühle mit freier oder ausbaubarer Kapazität ist in einer mineralreichen Region ein Vermögenswert eigener Klasse. McLeod nennt konkret die Möglichkeit, Material aus anderen regionalen Vorkommen wie Homestake Ridge einzubinden. Kurzfristig liegt das nicht auf dem Tisch - aber es zeigt, in welche Dimension dieses Unternehmen über die Jahre hineinwachsen könnte. Vergleiche mit erfolgreichen Golden-Triangle-Entwicklern wie Artemis Gold oder Skeena sind keine Garantie, zeigen aber, in welcher Liga Cambria mittelfristig mitspielen will.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

Fazit: Zwei Storys, ein Kurs

Fassen wir zusammen, was hier zusammenkommt: ein Bohrtreffer mit 483 g/t Gold, fast 800.000 Unzen in hohen Sicherheitskategorien, eine fertige und genehmigte 2.500-Tonnen-Mühle, 190 Millionen CAD frisches Kapital plus bis zu 120 Millionen CAD aus Warrants, institutionelle Schwergewichte im Aktionariat, ein Goldpreis über 4.000 US-Dollar - und obendrauf der bevorstehende Spin-off eines riesigen US-Kupferprojekts, an dem die US-Regierung selbst beteiligt ist. Die Cambria-Story ist eben nicht mehr nur Gold. Sie ist Gold plus Kupfer-Fantasie mit politischem Rückenwind.

Natürlich bleiben Risiken: Straßenbau im alpinen Gelände ist kein Spaziergang, Wetterextreme können Zeitpläne verschieben, und jede Machbarkeitsstudie muss erst liefern, was die Story verspricht. Aktien aus dem Small- und Micro-Cap-Segment eignen sich grundsätzlich nur für spekulative, risikobewusste Anleger.

Aber genau darin liegt der Reiz großer Neubewertungsgeschichten: Wenn das neue Team umsetzt, was das alte versäumt hat, könnte Cambria Gold Mines (ISIN: CA1320631080 | WKN: A422L6) - an der Heimatbörse TSX Venture unter dem Kürzel CAMB und in den USA unter CAMVF gelistet - vor einer Phase stehen, in der aus einer problembehafteten Altstory ein neuer nordamerikanischer Produzent mit doppeltem Boden wird. Und manchmal sind es genau diese Geschichten, die an der Börse die größten Überraschungen liefern.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor-Redaktion.

Besuchen Sie auch die Webseite von Cambria Gold Mines oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+ (https://www.sedarplus.ca).

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