Datum der Anmeldung:
07.07.2026
Aktenzeichen:
B3-76/26
Unternehmen:
AbbVie Inc., North Chicago/Illinois/USA; Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über die Apogee Therapeutics, Inc., San Francisco/CA/USA
Produktmärkte:
Biotechnologie, Entwicklung von Therapien für entzündliche Erkrankungen ua der Haut und der Lungen
07.07.2026
Aktenzeichen:
B3-76/26
Unternehmen:
AbbVie Inc., North Chicago/Illinois/USA; Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über die Apogee Therapeutics, Inc., San Francisco/CA/USA
Produktmärkte:
Biotechnologie, Entwicklung von Therapien für entzündliche Erkrankungen ua der Haut und der Lungen
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