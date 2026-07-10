Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit festeren Kursen eröffnet, mit Unterstützung der gesuchten Novartis und Roche. Nach der wegen der jüngsten Deeskalation im Nahost-Konflikt durchzogenen Woche scheint es damit zu einem versöhnlichen Wochenabschluss zu kommen. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, wobei vor allem Tech-Aktien nach verschiedenen Rücksetzern wieder sehr gefragt waren. Hier wird das Sentiment von der am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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