Die Deutsche-Telekom-Aktie gehört heute mit einem Plus von rund +3% zu den stärkeren Werten im DAX. Besonders positiv: Der Kurs konnte sich nach dem jüngsten Rücksetzer deutlich erholen und arbeitet sich wieder an eine wichtige Chartmarke heran. T-Mobile US sorgt wieder für etwas Rückenwind Fundamental bleibt die Deutsche Telekom solide aufgestellt. Zuletzt profitierte die Aktie vor allem von einer positiveren Analysteneinschätzung für die US-Tochter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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