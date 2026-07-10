München - Einbrechende Verkäufe in China haben beim Autobauer BMW im zweiten Quartal zu sinkenden Absatzzahlen geführt. In den vergangenen drei Monaten lieferte der Münchner Konzern 590'962 Autos aus. Das waren 4,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie BMW weiter mitteilt. Vor einem Jahr hatte BMW für das zweite Quartal noch einen leicht steigenden Absatz vermeldet. Auch Audi hat im zweiten Quartal erneut weniger Autos verkauft. Vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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