Bei der Fußball-Weltmeisterschaft befindet sich die Schweiz im Höhenflug. Im Duell gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien könnte das Team sogar erstmals in seiner Geschichte in ein WM-Halbfinale einziehen. Und auch an der Börse läuft es für die Eidgenossen relativ gut. So konnte zuletzt auch der Schweiz Index des AKTIONÄR wieder Boden gut machen. Angetrieben wird er vor allem von den drei Schwergewichten Roche, Nestlé und Novartis. Gerade die Nestlé-Aktie präsentiert sich im laufenden Börsenjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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