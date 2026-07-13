Gerresheimer-Aktie verkaufen? Dazu raten Analysten. Dabei war nach den Bilanzierungsfragen, der verspäteten Vorlage des Geschäftsberichts, den Spekulationen rund um die BaFin-Prüfung sowie den Vorstandswechseln zuletzt etwas Ruhe beim Verpackungsspezialisten für die Pharma- und Kosmetikindustrie eingetreten. Die Aktie konnte sogar ordentlich zulegen. Vor einer Neubewertung könnte HPQ Silicon stehen. Das Technologieunternehmen tritt mit mehreren Produkten in die Kommerzialisierungsphase ein. Die jüngsten positiven Ergebnisse haben das Interesse potenzieller Industriepartner deutlich ausgeweitet. Zu den strategischen Optionen gehören Joint Ventures, Lizenzmodelle, royaltybasierte Produktionspartnerschaften sowie eigene Produktionsanlagen. Vor diesem Hintergrund scheint die Aktie Luft nach oben zu haben. Dies gilt auch für TKMS. Aufgrund des jüngsten Milliardenauftrags aus Kanada haben Analysten ihre Schätzungen und ihr Kursziel angehoben. Die Auslastung könnte bis weit in die 2040er-Jahre gesichert sein.Den vollständigen Artikel lesen ...
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