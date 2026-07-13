Nvidia bleibt der zentrale Gewinner des KI-Zeitalters. Seit dem Start von ChatGPT Ende 2022 ist der Konzern zum Symbol der neuen Rechenwelt geworden. Die Aktie legte in der Spitze rund 1.100 Prozent zu und katapultierte Nvidia zeitweise an die Spitze der wertvollsten Unternehmen der Welt. Doch wie geht es jetzt weiter?• Nvidia konsolidiert nach der historischen KI-Rally.• Das KGV ist auf den tiefsten Stand seit 2019 gefallen.• Die operative Gewinnstärke bleibt trotz skeptischer Stimmen intakt.2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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