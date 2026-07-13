© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.36 Prozent mehr Umsatz im Quartal, fast 68 Prozent im Juni: TSMC sitzt auf dem Engpass des KI-Booms - und genau dort fließt das große Geld. TSMC hat das nächste starke Signal für den KI-Boom geliefert. Der weltweit größte Auftrags-Chiphersteller steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 36 Prozent auf 1,27 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 39,6 Milliarden US-Dollar. Damit lag das Unternehmen im Rahmen der eigenen Prognose und leicht über den Markterwartungen. Besonders stark fiel der Juni aus: Der Monatsumsatz sprang im Vergleich zum Vorjahr um 67,9 Prozent auf 442,68 Milliarden Taiwan-Dollar und legte auch gegenüber Mai um 6,2 Prozent zu. Der Grund ist die ungebrochene …
Enthaltene Werte: US0079031078,US0378331005,US67066G1040,US8740391003,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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